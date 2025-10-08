安めぐみ、10歳長女＆1歳次女の姉妹ショット公開「素敵な写真」「安さんにも似ているような…」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）と次女（1）の仲良し姉妹ショットを公開した。
【写真】「素敵な写真」安めぐみが公開した10歳長女＆1歳次女の姉妹ショット
安は「最近の色々」とつづり、「可愛いハロウィンの写真スポットがあったのでパチリ」と長女が次女を抱っこするかわいらしい姉妹ショットや、「昨日は中秋の名月 久しぶりにしろくんと写真を撮りました」と安とペットのうさぎの2ショットを公開。「#次女に推しが出来ました #アンパンマン #公園 #お友達と公園で嬉しそうな次女でした」と次女の近影も披露した。
この投稿には「きゃわわ」「素敵な写真ありがとうございます」「もうすぐハロウィンですね。かわいいお写真」「しろくん、久しぶりに見ました 安さんにも似ているような…可愛いです」などのコメントが寄せられている。
安と東は2011年12月に結婚。15年3月に第1子長女、24年1月に第2子となる次女が誕生した。
