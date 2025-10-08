3年ぶりに復活!! ブルボンのラングドシャクッキー「ルーベラ」販売 - 50年のロングセラー
ブルボンは、バターの風味豊かなシガレットタイプのラングドシャクッキー「ルーベラ」を10月14日に3年ぶりに販売する。
「ルーベラ」
「ルーベラ」は、1972年に発売し、50年もの長きに亘って販売を行ってきたが、諸般の事情から惜しまれながらも販売を休止せざるを得ない状況が続いていた。その間も「大好きだった」「また食べたい」などの声が多数あったという。
新しくなった「ルーベラ」は、形状とおいしさはそのままに、これまで2本個装で開封しづらかった包装を1本個装に変更し、食べやすくなった。
ふんわりと香るバターの風味に、サクサクとした軽い口あたりと繊細で優しいくちどけが奏でる、ふくよかな味わいを心ゆくまで楽しめる。
「ルーベラ」
