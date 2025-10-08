2児の母・石川梨華「新しいメニューにチャレンジ」彩りよいワンプレート手料理披露「めっちゃ美味しそう」「チャレンジ精神に感服」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの石川梨華（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。「新しいメニューにチャレンジ」と称し手料理を公開した。
【写真】「ネットで見つけて気になってたチキンライス！」石川梨華が披露したワンプレート手料理
「ネットで見つけて気になってたチキンライス！チキンをフライパンでこんがり焼いてから炊飯器に白米、鶏がらスープの素、塩、水、焼いたチキンをのせて炊飯器で普通に炊く」「炊けたらチキンを取り出してチキンは食べやすいサイズにカット」「タレはニンニクと生姜のみじんぎりをごま油で炒め 醤油、お酢、てんさい糖を入れてひと煮立ち 仕上げに長ネギのみじん切りを入れて完成！」と作り方を紹介し、「私はいつもワンプレートですが 昨日は子供たちもワンプレートにしてみた」と、子どもたちへのプレートと自身のプレートの写真をそれぞれアップした。
「美味しかったし好評で良かった また作ろう」と子供たちにも好評だったことをつづって締めくくった。
この投稿にファンからは「おぉ！めっちゃ美味しそうじゃん!!」「ワンプレートで、見た目も美味しそう！梨華ちゃんのチャレンジ精神に感服します」「いつも梨華ちゃんのごはん美味しそうだなぁと思いながら見させてもらってます 私もたまに料理やりますが、梨華ちゃんのように上手くなれるよう頑張ります」などの声が寄せられている。
石川は2005年にモーニング娘。を卒業。17年3月にプロ野球選手（当時）の野上亮磨氏（38）との結婚を発表し、18年に第1子男児、20年に第2子男児を出産している。
