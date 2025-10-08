阿賀野市の瓢湖で、冬の使者『ハクチョウ』の飛来が始まっています。



大きな翼で空を舞うハクチョウ。8日午前6時すぎの瓢湖です。阿賀野市によりますと7日朝、53羽の飛来を確認しました。今シーズンの初飛来は、去年より1日遅いということです。



瓢湖の白鳥を守る会によりますと、8日朝も250羽以上の飛来を確認したということです。



■瓢湖の白鳥を守る会佐藤巌事務局長

「瓢湖は餌をやるから来ると思われているが、そうではなくて安全なねぐら、一歩外に出ると豊富な餌場があるから来る。足もとで見られるのが大きな特徴。」



11月下旬のピークには5000羽を超えるハクチョウが飛来する見込みで、北帰行が始まる2026年3月ごろまで瓢湖で過ごします。