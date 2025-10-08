　8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8030円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万7965.29円に対しては64.71円高。出来高は2万8815枚となっている。

　TOPIX先物期近は3253ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比3.80ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48030　　　　　 +10　　　 28815
日経225mini 　　　　　　 48030　　　　　　+5　　　356337
TOPIX先物 　　　　　　　　3253　　　　 +22.5　　　 40396
JPX日経400先物　　　　　 29300　　　　　+175　　　　2535
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　+6　　　　2013
東証REIT指数先物　　　　　1927　　　　　+4.5　　　　 108

