日経225先物：8日正午＝10円高、4万8030円
8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万8030円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万7965.29円に対しては64.71円高。出来高は2万8815枚となっている。
TOPIX先物期近は3253ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比3.80ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48030 +10 28815
日経225mini 48030 +5 356337
TOPIX先物 3253 +22.5 40396
JPX日経400先物 29300 +175 2535
グロース指数先物 750 +6 2013
東証REIT指数先物 1927 +4.5 108
株探ニュース
TOPIX先物期近は3253ポイントと前日比22.5ポイント高、現物終値比3.80ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48030 +10 28815
日経225mini 48030 +5 356337
TOPIX先物 3253 +22.5 40396
JPX日経400先物 29300 +175 2535
グロース指数先物 750 +6 2013
東証REIT指数先物 1927 +4.5 108
株探ニュース