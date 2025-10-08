Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025

バレーボール日本代表・石川祐希が所属する欧州王者シル・サフェーティ・ペルージャと、同じく日本代表の高橋藍が主将を務めるサントリーサンバーズ大阪が、7日に行われたエキシビションマッチ「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」（東京・有明アリーナ）で対戦。1万4001人の大観衆が集まり、ペルージャが3-1で勝利した。

ファンの間では、前日の交流の模様も話題に。コート上にいた石川と同僚のジャンネッリのもとへ、高橋藍が兄の塁、喜入祥充を引き連れて登場。日本のソフトドリンクを差し入れた。味見したジャンネッリは「Buono！（おいしい）」と頷き、石川も「おいしいね」とリアクション。流暢なイタリア語でジャンネッリに説明するシーンもあった。

試合のPRなどを兼ねた交流だったようだが、動画が公開されたワールドチャレンジシリーズ公式Xの投稿は半日で25万件の表示を超える反響に。日本ファンから「祐希が棒読みで好き。 ジャンネッリかわいい」「ものすごい豪華CM」「宣伝に効果100％ですね」「こんな、笑顔になる交流まで」「祐希くん相変わらずやらされてる感が」「みんなでPR良いね！」などと注目が寄せられていた。

7日の試合ではサントリーが第1セットを先取するも、そこから逆襲したペルージャが3-1で勝利した。8日にも有明アリーナで試合が行われる。



（THE ANSWER編集部）