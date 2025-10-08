地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に「2番・右翼」で先発出場。4回に値千金の同点3ランを放った。負ければシーズン終了となる一戦で見せた驚異の“悪球打ち”に称賛の声が集まっている。

3回裏に2点を返して3-6と3点を追う4回。ついに大砲が目覚めた。1死一、二塁で迎えたジャッジの第3打席。99.7マイル（約160.4キロ）のストレートを豪快に振り抜くと、高く舞い上がった打球が、左翼ポールに直撃。待望の今ポストシーズン第1号で6-6の同点に追いついた。

敵地で連敗し、崖っぷちに追い込まれたヤンキース。第3戦も3回表終了で5点差をつけられる厳しい展開の中で放った一発は、インコース高めのボール球を振りぬく見事な“悪球打ち”。X上の日本人ファンも驚きの声を寄せている。

「インコースの球を技ありの同点ホームラン 凄いシーンを観た」

「ジャッジ！この打ち方をされたら」

「こういう場面で、しかもあんなボール球をホームラン打つって、やっぱりスターだなぁ」

「ジャッジのホームランは試合の雰囲気を変えるんだよ！」

「怪力ジャッジにしか打てないポール直撃ホームラン」

「ジャッジ変態すぎる」

「インコースの捌き方が本当に上手い」

「ジャッジかっこよすぎる あそこの球打ってなんでファールにならんのや」

他の追随を許さない異次元のホームランに反響が届いていた。



