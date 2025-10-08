ノーベル文学賞が１０月９日午後８時に発表される。

アルフレッド・ノーベルの遺言に基づき理想主義的傾向を持つ文学作品を顕彰してきた賞は、どの国の作家に光を当てるのか。世界で受賞が期待されている作家たちを紹介する。（敬称略）

村上 春樹

【評価】１９６０年代の学生運動の時代を経験した。当初は社会から距離を置き、『ノルウェイの森』などの作品で、愛と喪失、都会の孤独を描き、「デタッチメント」（無関心）の作家と呼ばれた。その後、阪神大震災やオウム真理教の事件を体験し、ノンフィクション『アンダーグラウンド』などを執筆。社会への「コミットメント」（関与）を強めた。８０年に執筆した自身の中編小説を書き直した『街とその不確かな壁』を２０２３年発表した。

【経歴】１９４９年、京都市生まれ。早稲田大卒業後、７９年に『風の歌を聴け』でデビュー。長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（谷崎潤一郎賞）や恋愛小説『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』（読売文学賞）などの人気作を次々と発表した。２００９年から１０年に『１Ｑ８４』を刊行した。サリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ』など翻訳も多くある。

【課題】１９８０年代後半以降、海外での翻訳が始まった。２００６年にカフカ賞、０９年にエルサレム賞など、世界の文学賞を次々と受賞した。現在は５０言語以上に作品が翻訳され、グローバリズムとネット社会を象徴するような存在となった。一方で、ノーベル文学賞は人気作家への評価が厳しいとも言われ、この点がどのように影響するのか。

多和田 葉子

【評価】大学卒業後からドイツで暮らし、約４０年になる。現地で大学院などに通う傍ら、日独２言語で作品を執筆するようになった。自分の母語の外に出てゆく「エクソフォニー」を唱え、国境や言語だけでなく、人間を縛るもの全ての壁を越えることを試みるような執筆スタイルを貫く。海外での評価が高く、コロナ以前は世界各地を旅していた。

【経歴】１９６０年、東京都生まれ。早稲田大を卒業後、２２歳のときに当時の西ドイツに渡る。９１年にデビュー後、９３年に『犬婿入り』で芥川賞。『容疑者の夜行列車』で谷崎潤一郎賞、『雪の練習生』で野間文芸賞、『雲をつかむ話』で読売文学賞など、国内のあらゆる主要文学賞に輝く。２０１８年に『献灯使』で全米図書賞の翻訳文学部門を受けた。２０２３年、ベルリンで独り暮らしをする日本人女性を描いた『白(はっ)鶴(かく)亮(りょう)翅(し)』を刊行した。

【課題】『傘の死体とわたしの妻』など詩集のほか、戯曲も手掛ける。ピアニストの高瀬アキさんと長年続けるパフォーマンスなど、様々な言語表現に取り組み、言葉の持つ新たな可能性を切り開こうとする。このユニークさをアカデミーが正当に評価できるか。

閻 連科（エン・レンカ）（中国）

【評価】代表作の一つ『愉楽』は、レーニンの遺体を購入して記念館を作り、観光客増加を図ろうとする中国の村を描く奇想天外な物語だ。そのほか、エイズ禍や大飢(き)饉(きん)、経済発展が引き起こす矛盾などを描いた作品を発表し、社会派の作家として知られる。２０１２年の莫(モー)言(イエン)に続く、中国在住のノーベル文学賞受賞者誕生が待ち望まれている。

【経歴】１９５８年、中国・河南省の貧しい農村に生まれる。幼い頃から、草刈りや牛の放牧などを経験した。高校を中退後、２０歳のときに解放軍に入隊し、創作学習班に参加する。８０年代末から小説を発表し、旺盛な創作活動を続ける。エイズを扱った長編『丁庄の夢』がブッカー国際賞などの最終候補となる。２０１４年にカフカ賞を受賞した。

残 雪（ザン・セツ）（中国）

【評価】現代中国を代表する作家。奔放な想像力で読者を迷宮にいざなう作家性は、フランツ・カフカらと並び称される。代表作の一つ『突囲表演』は、中国の架空の街を舞台に、家庭を持つ年齢不詳のＸ女史を巡る不義貫通の物語で、中国での単行本刊行時には性描写が大幅に削除された。西欧からの脱却を安易に唱える中国文壇を批判。自身の作品群を「新実験小説」と位置づけ、ヨーロッパ文学と向き合いながら創造性を高め続けている。

【経歴】１９５３年、中国・湖南省生まれ。新湖南報（現・湖南日報）で社長を務めていた父親と、人事課長だった母親が右派とみなされ、文化大革命が終結するまで差別や迫害を受けた。中学に進学できず、結婚後の８０年代に創作を始めると、８６年に事実上のデビュー作『黄泥街』を発表した。国際ブッカー賞にノミネートされるなど、世界的にも評価が高く、ほかに『カッコウが鳴くあの一瞬』などの作品が邦訳されている。

リュドミラ・ウリツカヤ（ロシア）

【評価】新潮社の外国文学シリーズ「新潮クレスト・ブックス」にも、『通訳ダニエル・シュタイン』『ソーネチカ』などの作品が入り、日本でも愛読者が多いロシアの人気作家。反プーチン大統領的な立場を取っている。長編『緑の天幕』は、強権的な２０世紀後半の旧ソ連で知性と自由を求めて生きた人々を描き出した名作だ。

【経歴】１９４３年生まれ。旧ソ連時代のモスクワ大生物学部で遺伝学を専攻する。科学アカデミー遺伝学研究所に勤めていたが、サミズダート（自主出版）の非合法出版文学を読み、７０年に解雇されたことが転機になる。９２年に『ソーネチカ』で脚光を浴び、『通訳ダニエル・シュタイン』や『女が嘘(うそ)をつくとき』などの作品を発表している。

ミハイル・シーシキン（ロシア）

【評価】海外でも人気が高く、プーチン政権下のウクライナ侵略に対して、批判的な立場を貫くロシアの作家。日本でも翻訳された『手紙』（新潮クレスト・ブックス）は、現代のロシアに住んでいるらしい女性と、１９００年の中国でロシア兵として義和団事件の鎮圧に参加していると思われる男性との２人が書簡を交わし合う感動的な小説だ。

【経歴】１９６１年生まれ。旧ソ連崩壊直後の９３年に『皆を一夜が待っている』でデビュー。『イズマイル陥落』『ヴィーナスの毛（ホウライシダ）』などの作品があり、ロシア国内の主要な文学賞を全て受賞している。海外にも、多くの作品が翻訳されている。『手紙』は２０１１年、ボリシャーヤ・クニーガ賞を受賞した。

ミシェル・ウエルベック（フランス）

【評価】政治や社会、宗教など、現在の問題にも斬り込んでいく先鋭的な作風で知られ、現代ヨーロッパを代表する作家の一人。「オートフィクション」と呼ばれる自伝的な作品が目立つフランスの文学の風潮とは一線を画し、社会的な広がりがある作品を書いている点でも評価が高い。『セロトニン』では、かつてフランスの農業食糧省で働いていた中年男性を主人公に、グローバル化が進む現在の高度資本主義社会の中で、揺れる人々や社会の姿を描き出した。

【経歴】１９５８年、フランス生まれ。９８年『素粒子』が世界各国でベストセラーとなり、作品が映画化された。２０１０年『地図と領土』でゴンクール賞。フランスの風刺週刊紙「シャルリー・エブド」銃撃事件が起きた１５年、近未来の同国にイスラム政権が誕生する姿を描いた小説『服従』を発表し、センセーショナルな作品として議論を呼んだ。日本でも、『ある島の可能性』『滅ぼす』『セロトニン』など多くの作品が翻訳されている。

ミルチャ・カルタレスク（ルーマニア）

【経歴】１９５６年、ルーマニア・ブカレスト生まれ。東西冷戦下で独裁的な政治を行ったチャウシェスク政権時代に学生生活を送る。大学を卒業後、教員や編集者などの傍ら、創作や評論活動を展開した。ルーマニア・ポストモダン文学の旗手とも言われ、『ノスタルジア』『ぼくらが女性を愛する理由』などの作品が邦訳されている。

サルマン・ラシュディ（イギリス）

【評価】歴史に翻(ほん)弄(ろう)される個人を、マジック・リアリズムの手法で描くスケールの大きな作風が持ち味。１９８１年のブッカー賞受賞作『真夜中の子供たち』は、３０年間にわたるインド現代史を、インド人家族３代の運命を通して見つめた大作。８８年出版の『悪魔の詩』は、預言者ムハンマドを侮辱しているとしてイスラム社会で反発が広がり、イスラム諸国で発禁処分に。イラン革命の指導者ホメイニ師から「死刑」の宣告を受けた。

【経歴】１９４７年、インドのムンバイ生まれ。裕福でリベラルなムスリムの家庭で育った。１０代半ばで渡英し、その後に市民権を獲得。ケンブリッジ大卒業後も英国にとどまり、７５年にデビュー作『グリマス』を発表。『悪魔の詩』を巡る死刑宣告以降、英国の治安機関に約１０年にわたって保護された。近年は警護をつけていなかったとされ、２０２２年夏に米ニューヨーク州で刃物を持った男に首などを刺されたが、一命を取り留めた。

ダーチャ・マライーニ（イタリア）

【経歴】１９３６年、イタリア・フィエーゾレ生まれ。作家や詩人、劇作家として活躍する。民族学者の父、フォスコ・マライーニがアイヌ文化を研究するため、３８年に一緒に来日し、父親が祖国のファシスト政権を否定したため終戦までの約２年間を名古屋の強制収容所で過ごした経験を持つ。４５年に帰国後、６２年に『バカンス』でデビュー。作品に『帰郷 シチーリアへ』『シチーリアの雅歌』『ある女の子のための犬のお話』など。

セース・ノーテボーム（オランダ）

【経歴】１９３３年、オランダ・ハーグに生まれる。５５年に『フィリップとよその人々』で作家デビューした。ドイツのゲーテ賞をはじめ、ヨーロッパ各地の文学賞を受賞している。幅広い教養に基づく、重層的な作風で知られる。主な著作に、『これから話す物語』『儀式』など。日本文化にも造詣が深く、『木(もく)犀(せい)！／日本紀行』の邦訳作品もある。

マーガレット・アトウッド（カナダ）

【評価】２０１３年のノーベル文学賞を受賞したアリス・マンローと並ぶ、カナダを代表する女性作家。マンローが女性の日常に題材を取った短編の名手と言われるのに対し、アトウッドは、種の絶滅や遺伝子工学への警鐘を鳴らす『洪水の年』などをはじめ、ＳＦ的想像力を駆使したスケールの大きな作品が特徴だ。フェミニズム文学の旗手とも言われる。

【経歴】１９３９年、カナダ・オタワ生まれ。６９年の『食べられる女』以降、小説家として高い評価を得た。出生率が低迷した全体主義国家で、妊娠可能な女性がエリート層の男性の家で子どもを産むために尽くすことを強いられる近未来社会を描く『侍女の物語』は、世界的なベストセラーとなった。『昏き目の暗殺者』『誓願』でブッカー賞を受賞している。

アン・カーソン（カナダ）

【経歴】１９５０年、カナダのトロント生まれ。英語圏を代表する詩人の一人だ。詩の枠に縛られず、ジャンル・形式の垣根を自由に越えて、言語芸術の可能性を広げている。９８年『赤の自伝』は、詩と小説を融合させた「ヴァース・ノベル」で、古代ギリシャの神話を大胆に翻案した。同作は全米批評家協会賞候補となり、知名度を高めた。原民喜の小説「鎮魂歌」の引用で作られた対話詩「原民喜との対話」なども発表している。

ジョイス・キャロル・オーツ（アメリカ）

【評価】貧困、いじめ、女性や人種差別などの問題を描き続け、現代アメリカ文学の中で最も重要な作家の一人と言われる。子どものころに読んだ『不思議の国のアリス』に影響を受けたと語り、おとぎ話のような寓(ぐう)話(わ)的な作品やフェミニズム的な視点をにじませたヤング・アダルト作品など、様々なものを書く多作な作家としても知られる。短編の名手としても有名で、英語圏で広く親しまれている。

【経歴】１９３８年、アメリカ・ニューヨーク州生まれ。大恐慌後の小さな田舎町で育ち、大学に進学した。１９歳のとき、雑誌「マドモアゼル」が主催する短編小説のコンクールで優勝した。６８年『かれら』で全米図書賞受賞。著書に『ブラックウォーター』『邪眼』『とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢』など。名門として知られるプリンストン大の教壇にも長く立ち、後進の作家を育てた。

ドン・デリーロ（アメリカ）

【評価】フィリップ・ロスやコーマック・マッカーシーらと並び、現代のアメリカ文学を代表する作家。消費社会やメディア社会などに埋没する現代人たちと向き合ってきた。スウェーデン・アカデミーは、２０１６年に歌手のボブ・ディラン、２０年に詩人のルイーズ・グリュックに賞を贈ったが、米国文学の「本流」の作家たちとどう向き合うのか。

【経歴】１９３６年、ニューヨーク・ブロンクス生まれ。７１年に『アメリカーナ』でデビューし、８５年に『ホワイト・ノイズ』で全米図書賞を受賞した。ほかの作品に、『リブラ』や、『墜(お)ちてゆく男』、短編集『天使エスメラルダ―９つの物語―』など。ネット社会と金融不安のテーマが色濃くにじむ『コズモポリス』は、映画化されている。

北 島（ベイ・ダオ）（アメリカ）

【経歴】中国現代詩を代表する在外詩人。１９４９年、北京に生まれる。文化大革命で学業の中断を余儀なくされ、２１歳頃から詩作を始めた。７８年に文学雑誌「今天」を創刊。沈思黙考の底から湧き上がる自在なイメージを刻む「イマジズム」の手法を駆使し、「新詩潮詩」の中心的な存在として活躍した。代表作に長詩『白日夢』（８６年）など。天安門事件後に欧州各地を転々とし、９３年以降は米国に移住。米国籍を取得している。

トマス・ピンチョン（アメリカ）

【経歴】現代の米国文学を代表する覆面作家。１９６３年に『Ｖ．』でデビュー。第２作『競売ナンバー４９の叫び』でポストモダン文学の書き手として評価が定まる。『重力の虹』は、戦争や性、人種、音楽や映画など、あらゆる要素を注ぎ込んだ法外なスケールの超大作。新潮社から「トマス・ピンチョン全小説」が刊行されている。ノーベル文学賞を受賞すれば、インパクトと話題性は間違いなしだ。

ジャメイカ・キンケイド（アメリカ）

【評価】ポスト・コロニアル文学の旗手。著作の中で、帝国主義への批判的な態度を明確に打ち出していて、英国内での評判が芳しくない時期もあったとされる。エイズで死去した実弟のことを綴(つづ)った回想録『弟よ、愛しき人よ メモワール』（１９９７年）は、全米図書賞ノンフィクション部門の最終候補に選ばれた。作品に流れる植民地支配に対するむき出しの怒りが、どう評価されるのか。

【経歴】１９４９年、当時英国領だった西インド諸島のアンティグア・バーブーダに生まれる。１６歳になった直後に渡米し、故郷の家族を経済的に支援。７６年にニューヨーカー誌の専属ライターになり、７９年に米国の作曲家と結婚。同誌に掲載された短編を中心に編んだ『川底に』（８３年）を手始めに、母からの自立を追い求めるヒロインを描いた中編『アニー・ジョン』（８５年）などを発表している。

アドニス（シリア）

【経歴】１９３０年、シリアに生まれる。現代のアラブ世界を代表する詩人。父親の教えでコーランだけでなく、幼いころから詩に親しんだ。５５年のシリア国民党弾圧にともない投獄される。釈放後レバノンへ移住。８０年にフランスへ亡命した。フーリア・アブドゥルアヒドが聞き手を務めた『暴力とイスラーム 政治・女性・詩人』が邦訳されている。



セサル・アイラ（アルゼンチン）

【経歴】１９４９年、アルゼンチンのコロネル・プリングレス生まれ。７５年の小説『モレイラ』を手始めに、多くの作品を発表。ある「少女」が体験する出来事を、荒唐無稽と不条理が入り交じった展開で描く『わたしの物語』や、小説家でマッドサイエンティストの男がある文豪のクローンを作ろうとたくらむ表題作を収めた『文学会議』など、奔放なラテン・アメリカ文学の作風を受け継ぐような小説が人気を集める。

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ（ナイジェリア）

【評価】英語を使って創作するアフリカ出身の作家として、高く評価をされている。ナイジェリアに生まれ、大学留学のため１９歳で渡米後に創作を始めたという。出世作となった長編『半分のぼった黄色い太陽』は、多くの犠牲者を出したナイジェリアのビアフラ戦争を題材とした人間ドラマだ。

一方で、２０１０年に来日した際には、自分が「興味があるのはありのままのアフリカ、生きているアフリカを書くこと」と話し、「飢餓や貧困、エイズ。そんな型にはまったイメージを打ち破ることにもっと挑みたいと思った」と語っている。その出自から、著者の抱える背景について語られることが多いが、「私の作品をマルチ・カルチュラル（多文化的）などと語る人は、白人でない女性の著者という点しか見てないと思う」ときっぱりと言い、硬派な問題意識を見せた。

【経歴】１９７７年、ナイジェリア生まれ。２００７年、『半分のぼった黄色い太陽』でオレンジ賞受賞。１３年『アメリカーナ』で全米批評家協会賞受賞。『パープル・ハイビスカス』、『なにかが首のまわりに』など多くの作品が邦訳されている。エッセイに『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』などがある。