長野GaRonsに永井智が練習生兼スタッフとして加入！

V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の長野GaRonsは7日（火）、2025-26シーズンより永井智（29）が練習生兼スタッフとして新たに加入することをクラブ公式サイトで発表した。

永井は愛知産業大学三河高校出身のアウトサイドヒッターで、高校卒業後は大同大学へと進学した。自身でバレーボールチーム「琉球BlueSeas」を立ち上げて選手兼監督としてチームに携わっていたほか、YouTubeチャンネル「さとちゃんTV」でYouTuberとしても活動していた。

永井はクラブを通じて以下の通りコメントを発表している。

「こんにちは！永井智です！練習生兼スタッフとして入団することになりました。沖縄県ではチームを運営しながら、プレーヤーやジュニアチームのコーチとして活動していました。30歳になる歳で、どこまでプレーヤーとして活躍できるか、挑戦したいと思っています。さらに、チームや選手の魅力を発信し、地域に根付いたチーム作りに貢献していきたいと思っています。須坂市の皆さん、ファンの皆さんと一緒になって盛り上げて行きたいと思っています。今後ともよろしくお願いします」