日向坂46河田陽菜、バスタブで“ちょこん” 2nd写真集先行カット第9弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/08】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第9弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット
今回解禁されたのは、ハートのセットアップを着てバスタブにちょこんと座る愛くるしいショット。ロケの出発前、デンマークでは古くからハートのモチーフが親しまれているというエピソードをキャッチした河田が、現地で着たいとチョイスしたルームウェアを着用している。写真集本編には、この衣装で動き回る姿も収録されている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河田陽菜、先行カット第9弾公開
◆河田陽菜、2nd写真集決定
