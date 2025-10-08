乃木坂46奥田いろは＆小南満佑子、Wキャストで主人公・エリザベス1世役 ミュージカル「レイディ・ベス」全キャスト解禁
【モデルプレス＝2025/10/08】2026年2月から上演されるミュージカル『レイディ・ベス』の全キャスト及び公演詳細が決定。乃木坂46の奥田いろはと、女優の小南満佑子が、Wキャストで主人公のレイディ・ベス（後のエリザベス1世）を演じることがわかった。
本作は、約45年の長きに渡り英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描き出す、歴史ロマン作品ミュージカル。『エリザベート』『モーツァルト！』などの名作を生んだ巨匠ミヒャエル・クンツェ＆シルヴェスター・リーヴァイと、日本ミュージカル界のヒットメーカー・小池修一郎氏がタッグを組み、2014年に帝国劇場で世界初演を迎え、2017年に再演した。2020年にはスイスでの上演を果たし、2026年の上演が決定した。
8年ぶりの上演となる今回は、装いも新たにブラッシュアップして登場。出演者もフレッシュな顔触れが揃った。後にエリザベス1世となる主人公のレイディ・ベスは、乃木坂46所属で女優としても活躍し『1789バスティーユの恋人たち』（以下『1789』）ではヒロインのオランプ役を清楚で芯のある演技と歌唱で務め上げた奥田と、『レ・ミゼラブル』のコゼット役や『ラブ・ネバー・ダイ』のメグ・ジリー役などの役を抜群の歌唱力で演じ着実に実績を重ねている小南がWキャストで演じる。
ベスと想いを通わせる吟遊詩人の青年ロビンを演じるのは、多彩な作品で活躍し今年は『HERO』でシアタークリエ初主演、『ジャージー・ボーイズ』でのボブ・ゴーディオの好演も記憶に新しい有澤樟太郎と、『1789』で主演のロナンを熱演し新たな魅力を開拓、音楽活動と共に舞台活動の幅を広げている手島章斗。そしてミュージカル初挑戦となる丸山礼や宝塚歌劇団出身の凪七瑠海と有沙瞳、若手スターとして躍進している内海啓貴、松島勇之介、高橋健介、ベテラン実力派の津田英佑、初演から引き続き出演する山口祐一郎、石川禅、吉沢梨絵（石川と吉沢は新たな役に挑戦）と、豪華なキャスト陣が作品を彩る。
後のエリザベス1世 レイディ・ベス（Wキャスト）：奥田いろは（乃木坂46）／小南満佑子
吟遊詩人 ロビン・ブレイク（Wキャスト）有澤樟太郎／手島章斗
イングランド女王 ・ベスの異母姉 メアリー・チューダー（Wキャスト）丸山礼／有沙瞳
スペイン王太子 フェリペ（Wキャスト）内海啓貴／松島勇之介
スペイン大使 シモン・ルナール：高橋健介
イギリスの司教 ガーディナー：津田英佑
ベスの教育係 キャット・アシュリー：吉沢梨絵
ベスの母親 アン・ブーリン：凪七瑠海
ベスの家庭教師 ロジャー・アスカム（Wキャスト）山口祐一郎／石川禅
2026年
2月9日（月）〜3月27日（金）：日生劇場（東京公演）
4月4日（土）〜13日（月）：博多座（福岡公演）
5月3日（日）〜10日（日）：御園座（愛知公演）
◆ミュージカル「レイディ・ベス」全キャスト解禁
◆「レイディ・ベス」主な出演者
◆公演日程
