「今日好き」村谷はるな、美ウエスト際立つ姿披露「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが10月7日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストラインが際立つブラレット姿を公開した。
【写真】「今日好き」美女、美ウエスト際立つブラレット姿
「洋楽にハマっておるのです みんなの好きな曲もおしえてーー」と綴った村谷は、Fat Joeの「What’s Luv？（feat. Ashanti）」をBGMに夜の屋外で椅子に座りテーブルに片肘をついたポーズでライトに照らされた自身の写真を投稿。長袖のデニムに片腕だけを通し、インナーには「Calvin Klein（カルバン・クライン）」のTシャツブラレットを着用しており、薄明りでも引き締まったウエストラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「綺麗」「スタイル抜群」「洋服のセンス良すぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
