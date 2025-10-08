白石麻衣「嬉しくなってときめく」瞬間明かす パジャマルック×ファーで上品さ演出【MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション】
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の白石麻衣が8日、都内で開催された「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション」に出席。パジャマルックで登場した。
【写真】白石麻衣、パジャマルック×ファーで登場
白石はブラウンのパジャマルックにファーをつけて登場。衣装のお気に入りポイントについて「リラックス感の中にもエレガントさがあって。ベルトをしたりファーやアクセサリーをつけたり、少し上品な気持ちになるスタイルなので、とてもお気に入りです」と明かした。
今回のポップアップのテーマにちなみ「ときめく瞬間、華やかさを感じる瞬間」を聞かれると、白石は「自分にフィットする靴を見つけたとき」と告白。「足のサイズや形だったり『もうちょっとここがこうだったらな』みたいなシューズってあると思うんですけど、その中でシンデレラフィットのシューズを見つけたときは嬉しくなってときめきます」と声を弾ませた。
自身のファッションに取り入れたいアイテムについて聞かれると「最近すごくピンクが好きになってきまして。今日首元につけさせてもらっているベビーピンクのファーの色もすごく可愛いと思って」と笑顔。「ピンクが可愛いと思える年齢になってきたので、普段のファッションにも小物などワンポイントでピンクを取り入れていけたらいいなと思っています」と語った。さらに「あまり柄物のお洋服を持っていない」という白石は「この秋冬はチェック柄のジャケットや柄物のお洋服を見かけることが多いので、チェック柄や花柄などを見つけて挑戦していけたらなと思います」と明かしていた。
MARINIは伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージにて「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP」を8日から14日まで開催。開催を記念して行われた同イベントには、白石のほか、木南晴夏、七五三掛龍也が新作MARNIの華やかなコレクションを着用して登場した。（modelpress編集部）
