BSテレ東では10月16日（木）スタート！「UNREAL-不条理雑貨店-」 完成記念イベント開催報告

テレビ大阪は10月13日（月・祝）から染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （全6話）を放送します。

テレビ愛知：10月13日（月・祝）スタート 毎週月曜深夜1時30分~

BSテレ東：10月16日（木）スタート 毎週木曜深夜０時30分~

テレビせとうち：10月14日（火）スタート 毎週火曜深夜0時30分～

TVQ九州放送：11月19日（水）～ 毎週水曜深夜1時30分～

放送に先立ち、ドラマ×舞台連動企画「UNREAL-不条理雑貨店-」完成記念イベントを開催しました。

原作は『不条理雑貨店 UNREAL』（コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 隔月刊「ウィングス」連載中、新書館) で、監督はドラマ「相棒」シリーズや映画「探偵はBARにいる」など人気作を多数手がける橋本一が務めます。

イベントでは、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役の染谷俊之、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉〈ムネチカ〉役の小西詠斗、監督の橋本一が登壇し、完成記念イベントを開催しましたのでご報告いたします。

【イベント概要】

日時：2025年10月6日（月）15：30～17：30

登壇者：染谷俊之、小西詠斗、橋本一（監督）

司会：福谷清志（テレビ大阪アナウンサー）

盛大な拍手で迎えられて登場した染谷俊之、小西詠斗、橋本一（監督）。ヤギオ役を演じた染谷俊之は、「6,7月に撮影した作品をこうしてみなさまに届けることができて嬉しい」と挨拶。濱家宗哉〈ムネチカ〉役を演じた小西詠斗も「とても楽しい現場だった」と振り返り、「いよいよ始まるんだな、とワクワクしている」と来週からスタートする作品に期待を膨らませた。橋本監督も「暑い中、短期決戦で撮り切った作品で、まだその余韻が残っている」とし、「第１話は『笑ゥせぇるすまん』の若者バージョンのような感じですが、この先いろいろな展開が待っているので、毎回こうなるとは思わないように」と第２話以降の展開も注目してほしいと語った。

出演が決まった際の思いを聞かれた小西は「原作を読んで魅力的な骨董品が登場するのはもちろん、『UNREAL』を舞台に繰り広げられる人間ドラマや真実が明らかになっていく様子が面白かったので、とても嬉しかった」といい、「なによりもデビュー時の作品でお世話になった染谷さんと二人で作品をやれることが本当に嬉しかったです」と言うと、隣の染谷が嬉しそうにニヤニヤしながら「俺がお世話したこと言ってやれ」と具体的なエピソードを言うように煽る一幕も。ところが小西が「…全部」「本当に感謝しています」と曖昧に答えると「無いな！」とツッこむなど仲の良い様子が伺えた。

染谷も「原作を読んで骨董品をお客さんに売って…という話が大筋なのかと思いきや、意外と人間模様がメインで、読めば読むほど謎が謎を呼ぶ物語が面白いと感じた」といい、共演の小西については「ずっとかわいい」「悪い部分がない」「どこに出しても恥ずかしく無い」とベタ褒め。小西が恥ずかしそうにする様子に会場が沸く場面も。

橋本監督は本作の見どころについて聞かれると「最終話は9分間のワンカットで撮ったのですが、そのシーンを撮ったことでこの二人が“一つ上に行ったな”と感じました。撮影の前半だったので、その後の撮影がすごくやりやすくなりましたし、なんの心配もなくなった」と感慨深そうに語った。その言葉に染谷も「現場が一丸となったシーンで、こんな撮影をやらせていただけるのは幸せだなと思いました。でも最終回が終わった後には舞台へと続くので、こんな贅沢なことはない。クライマックスに向けてドラマを楽しみにしてください」とアピールした。

また、筋トレが好きだと言う染谷は、ヤギオは生命力がないキャラクターなので、監督から「ジムには行かないでくれ」と言われたのだとか。ただ「有酸素運動だけしに行った」と告白。小西も染谷の腕や胸板に憧れてジムに通い始めたが、染谷から「（小西）詠斗にムキムキは似合わない」と言われたという。客席にムキムキと今のままとどちらがいいか質問すると、満場一致で今のままがいいという反応に。小西は「今の状態を維持できるようにちょっとだけジムに行きます」と宣言。

終始笑いの絶えないトークショーとなり、最後に監督から「毎週見ていただければ」、小西は「１話以降もどんどん面白くなっていくのでドラマも舞台もぜひ見てください」、そして染谷は「2話まで先に見させてもらって、３話以降も早く見たい！となったので、ドラマはもちろん、舞台でヤギオと宗哉がどうなるのか楽しみにしてください」とみなでドラマ、舞台とアピールし、イベントは幕を閉じた。

舞台情報

2026年1月に舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」の上演が決定！

番組放送後は“舞台”にて、ドラマでは描かれなかったエピソードやその先の物語を描きます。

ドラマに続き、W主演を務めるのは染谷俊之と小西詠斗。



【公演期間】 2026年1月16日（金）～1月26日（月） 全17公演

【出演者】 染谷俊之・小西詠斗 他

【脚本】 烏丸棗

【演出】 久保田唱

【現場制作】 Ask

【票券】 サンライズプロモーション

【制作】 テレビ大阪／MinyMixCreati部

【主催・企画】 「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【料金】

プレミアム席（1列目・2列目）パンフレット付き：13,000円（税込）

S席一般席（3列目・4列目）パンフレット付き：9,900円（税込）

S席ソファ席 パンフレット付き：9,900円（税込）

A席（5列目・6列目）：7,700円（税込）

A席2階席：7,700円（税込）

※プレミアム席：お一人様2枚まで、S席・A席：お一人様4枚まで、 A席2階席：お一人様3枚まで

【会場】 品川プリンスホテル クラブeX(東京都港区高輪4-10-30)

【お問い合わせ】 サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）

【第1話「悪食の天秤」あらすじ】

海名月市にある、美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨店「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）は近くのカフェ「海桐-TOBIRA-」によく出前を頼んでいるが、そこで働くしっかり者の高校生の宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）に何かと世話を焼かれていた。

ある日、いつものようにヤギオがムネチカに世話を焼かれていると、「UNREAL」に一人の客・三浦（石黒英雄）が訪れる。取引先への手土産を探しているというが、実は女性からストーカーめいた行為をされて困っているという。その後、三浦は店内にある「悪食の天秤」と呼ばれる骨董品に興味を示し…。



≪番組概要≫

【番組名】 「UNREAL-不条理雑貨店-」

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信

https://tver.jp/series/srd2076lwj

【主演】染谷俊之 小西詠斗

【出演】 細貝圭 世古口凌 黒崎レイナ 新正俊 石黒英雄 加藤大騎 本島純政 ／ 大友康平

【原作】 コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 『不条理雑貨店 UNREAL』（新書館）

【監督】 橋本一（「相棒」「Solliev0」ほか）

【脚本】 烏丸棗（「消せない私」「逃亡医 F」ほか）

【チーフプロデューサー】 山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】 菅谷みにい（MinyMixCreati部）伊藤良一（MinyMixCreati部）佐々木美優（テレビ大阪）

【主題歌】 Hilcrhyme「EVIL」 (UNIVERSAL CONNECT）

【話数】 30分×6話

【制作】 テレビ大阪 / MinyMixCreati部

【製作著作】 「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【番組HP】

https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/

【公式X】 https://x.com/unreal_tvo

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/unreal_tvo

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@unreal_tvo

【公式ハッシュタグ】 #アンリアル