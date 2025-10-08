お尻を使って体幹を鍛える「お尻もち上げ」。痛みなく歩くための土台づくりに！／つらい腰痛がす〜っと消える！ 1分腰ゆるめストレッチ
『つらい腰痛がす〜っと消える！ 1分腰ゆるめストレッチ』（たかツキなほり：著者、西良浩一：監修/KADOKAWA）第9回【全11回】
【漫画】『つらい腰痛がす〜っと消える！ 1分腰ゆるめストレッチ』を第1回から読む
長時間のデスクワークや立ち仕事で腰が痛む方、腰が痛いけど病院にいくほどでは…と思っている方、多いのでは？ 腰痛を抱える方の多くは、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっています。腰への負担をやわらげるために大切なのは、胸と股関節をほぐすこと。本書では、腰を使い過ぎないクセづけをする効果的なストレッチをご紹介します。腰痛治療の世界的名医が教えるメソッドをマンガ＆イラストでわかりやすく解説した『つらい腰痛がす〜っと消える！ 1分腰ゆるめストレッチ』をお楽しみください。
【漫画】『つらい腰痛がす〜っと消える！ 1分腰ゆるめストレッチ』を第1回から読む
長時間のデスクワークや立ち仕事で腰が痛む方、腰が痛いけど病院にいくほどでは…と思っている方、多いのでは？ 腰痛を抱える方の多くは、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっています。腰への負担をやわらげるために大切なのは、胸と股関節をほぐすこと。本書では、腰を使い過ぎないクセづけをする効果的なストレッチをご紹介します。腰痛治療の世界的名医が教えるメソッドをマンガ＆イラストでわかりやすく解説した『つらい腰痛がす〜っと消える！ 1分腰ゆるめストレッチ』をお楽しみください。