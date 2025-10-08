大阪メトロ淀屋橋駅と本町駅の中間にあるホテル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋」のバー・ラウンジ「THE BAR」で、2025年11月14日（金）まで提供中の「アフタヌーンティー L'Automne」。栗やブドウなど、実りの季節ならではの食材と、香り高いポルチーニやキャビアなどの食材が五感を満たす、洗練された秋のティータイムが届けられています。



栗とブドウのパフェ

秋の味覚として欠かせない栗とブドウを使ったパフェは、濃厚でしっとりとした栗の甘みとアールグレイムースの香りが響きあいます。さらにカシスのジュレとブドウのシャーベットを重ねることで、さわやかさと奥行きのある味わいに。

スイートポテトとホワイトチョコのガナッシュを、キャラメリゼしたサツマイモとともにはさんだマカロン。スイートポテトの濃厚な風味とマカロンならではの軽やかな食感を楽しめます。

塩味を利かせたキノコを練りこんだフィナンシェには、香り高いポルチーニを仕上げにふりかけ、芳醇な香りが鼻をくすぐります。

彩りも華やかなビーツを使ったフランは、フランボワーズ風味のビネガージュレを重ね、季節のうつろいを感じる秋色の見た目に！



AFTERNOON TEA MENU

＜パフェ＞

・栗とブドウのパフェ

＜スイーツ＞

・紫芋のガトー

・和梨のスープ

・スイートポテトマカロン

・キャラメルパンプキンムース

・リンゴとアールグレイのパウンドケーキ

＜セイボリー＞

・鶏のムース 赤ワインのクランブル添え

・ビーツとカニのフランとラズベリービネガー

・干し柿バター

・ポルチーニが香るキノコのフィナンシェ

＜セイボリー＞

・イカとリンゴのサラダ キャビア添え

・パンプキンキッシュ ベーコンクリーム

・ブドウ、モッツァレラチーズ、生ハムのピンチョス

・オープンサンドウィッチ

＜スコーン＞

・丹波黒豆のカスタードクリーム

・クロテッドクリーム

＜ドリンク＞

・ウェルカムドリンク （スパークリングカクテル ※ノンアルコールもあり）

・オーガニックティーブランド「ART OF TEA」の紅茶、ルイボスティー、ハーブティーなど 全9種類（フリーフロー）



■ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋

「アフタヌーンティー L'Automne（ろとんぬ）」

住所：大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル

場所：バー・ラウンジ「THE BAR」（ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 15階）

TEL：06-4707-1118（10時30分〜18時）

期間：開催中〜11月14日（金）

時間：13時30分〜17時30分（15時30分LO）※2時間制

※17時30分〜21時（19時LO）の間はハイティーとしても利用可能（提供内容は同じ）

料金：6800円（ウェルカムドリンク付、税・サービス料込）

※前日17時まで要予約

※画像はすべてイメージです。内容は変更になる場合があります。

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！



Text：森本有紀



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。