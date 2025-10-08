《新作》今すぐ食べたぁぁぁい♡【スタバ】食べ逃したくない「眼福フード」

ビジュ良し、味良し、で人気の【スターバックス】のフードに新作が登場。新作メニューの中には、すっかり秋の定番となった季節限定ケーキや、限定店舗でのみ味わえるラグジュアリーなスイーツもありますよ。そこで今回は、見ているだけで幸せになる「眼福フード」をまとめました。

リザーブカフェ限定のコルネッティ

新宿マルイ本館2階にオープンしたばかりの「スターバックス リザーブ® カフェ」でのみ提供されている「コルネッティ ティラミス」。【プリンチ®】のコルネッティに、コーヒーシロップとマスカルポーネを重ねた贅沢な味わいと、高級感のあるビジュアルには思わずため息が出るほど。優雅なひとときに華を添えてくれる一品です。

待ってました！ 大人気ケーキが今年も登場

スタバの秋スイーツ「パンプキンバスクチーズケーキ」が、今年も店頭に帰ってきました。一般的なバスクケーキに比べると食感はしっとりしていて、かぼちゃの甘みとクリームチーズのコクによるクリーミーな味わいが特長です。@j.u_u.n__starbucksさんは、キャラメルソースをプラスしておしゃれに仕上げています。

今年の秋も【スターバックス】の「眼福フード」に注目！ お気に入りのドリンクと一緒に選んで、心もお腹も満たされる時間を楽しみましょう。

writer：河合 ひかる