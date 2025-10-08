一部の層が大歓喜♡100円で買えると思ってなかった100均ケース
商品情報
商品名：回転式コインディスプレイケース
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：60×60×10mm
コイン適応サイズ：直径40mm／厚み3mmまで
販売ショップ：セリア
セリアさん天才です！思い出をキレイにディスプレイできる『回転式コインディスプレイケース』
セリアの推し活グッズ売り場ですごいアイテムを発見！その名も『回転式コインディスプレイケース』です。
イベントでゲットした記念コインは、せっかく購入したけど飾るのが難しくタンスの肥やしになりがち…。そんな記念コインをキレイにディスプレイできる専用アイテムです。
直径40mm、厚み3mmまでのコインの収納が可能で、サイズが小さなコインに対応したインナーパッドもついています。
インナーパッドは適切なサイズになるよう調整も可能。中でカチャカチャ動かないのは助かりますね！
さらに驚きなのが丸い部分が回転するギミックがついているため、表裏のデザインを見ることができるというところ！
透明度も高く、コインのデザインがキレイに見えますよ。
記念のコインを保護するだけでなく、キレイにディスプレイできるスグレモノ。これが110円（税込）で購入できるとは驚きですよね！
セリアにはこんなユニークな推し活グッズも！
商品名：アニマル缶バッジホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径7.5cm（耳部分除く）
販売ショップ：セリア
セリアにはこのほかにもユニークな推し活グッズがたくさん！例えばこちらの『アニマル缶バッジホルダー』。
前面にあるループに缶バッジのピンを通して固定すれば、かわいい猫ちゃんデザインに変身！上部にループがあるので、ボールチェーンやカラビナを通せばバッグなどに付けることができますよ。
今回はセリアで購入した『回転式コインディスプレイケース』と『アニマル缶バッジホルダー』をご紹介しました。
どちらも110円（税込）とは思えない高クオリティアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。