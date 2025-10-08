桃月なしこ「久々に髪の毛暗くしました」絶賛の声
人気コスプレイヤーで女優やタレントとしても活躍する桃月なしこが、7日に自身のインスタグラムを更新。久々の黒髪ヘアを公開した。
【写真】かわいい！ 黒髪ウルフヘアの桃月なしこ
桃月は「久々に髪の毛暗くしました」と報告し、黒髪ショットを公開。一つ前の投稿までブラウンヘアだった桃月だが、黒髪に近い暗い髪色に様変わりしている。
コメント欄には「かわいい」「暗めの髪型も似合ってて可愛いです」「綺麗やわぁ…」「素敵魅力的だよ」「髪の毛 暗い方が絶対に良い！」といった絶賛の声が寄せられている。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）
