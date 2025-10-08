全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルにて、10年ぶりに新シーズンの放送がスタートした『フィニアスとファーブ』より、ファンに人気のキャラクター「ミープ」が出演する新エピソード「ミープ物語：セントルイスのミープ」を日本初放送！

これを記念し、「ミープ」の出演回をまとめてお届けする特別編成「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」が放送されます☆

ディズニー・チャンネル「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」

放送日：2025年10月13日（月・祝）

放送時間：12:00〜18:30

スケジュール：

2025年10月13日(月・祝)12:00〜13:30『フィニアスとファーブ／ザ・ムービー』13:30〜13:55『フィニアスとファーブ』第137話「野外パーティーで夏を祝おう／曇りときどきママ」13:55〜14:20『フィニアスとファーブ』第138話「サブマリンサンドイッチ・サブマリン／運転免許は何のため？」14:20〜14:45『フィニアスとファーブ』第139話「ドライ・アナザーデイ／自滅のセラピー」14:45〜15:10『フィニアスとファーブ』第140話「クルッピー・マクルーリフェイス ／パパの本棚」15:10〜15:35『フィニアスとファーブ』第141話「マイクロチップにご用心／タダの実習生？！」15:35〜16:00『フィニアスとファーブ』第142話「オーロラを見よう！／炎のファイヤーサイドガールズ」16:00〜16:30『フィニアスとファーブ』第143話「キャンディスの着ぐるみ／エージェント T」16:30〜17:00『フィニアスとファーブ』第144話「オウカの帽子店／演技の訓練」17:00〜17:30『フィニアスとファーブ』第33話「ミープの隠された真実」17:30〜18:00『フィニアスとファーブ』第92話「ミープにめぐり逢えたら」18:00〜18:30「フィニアスとファーブ』第145話「ミープ物語：セントルイスのミープ」【日本初放送】

天才的な頭脳と想像力を持つ兄弟「フィニアス」と「ファーブ」の夏休みを描くディズニー・チャンネルのオリジナルシリーズ『フィニアスとファーブ』

天才的な頭脳と想像力を持つ2人は、裏庭に巨大なジェットコースターを作ったり、博物館のタイムマシンで時空を飛び越えたりと、自由研究の幅を超えた壮大な発明品の数々で多くの人の夏を楽しませてきました。

2025年8月には、10年ぶりに新シーズン（シーズン5）が到着。

日本でも巨大ガチャイベントや、エージェントPが初来日して日本最速上映会が実施されるなど、大きな盛り上がりを見せました。

これまで3度のエミー賞を受賞している『フィニアスとファーブ』ですが、さらにパワーアップして帰った来た新シーズンも好調な成績を残しており、全米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」では評論家から100%の高評価を記録。

さらに一般のオーディエンススコアは95％を獲得するなど、高い評価を得ています。

個性豊かなキャラクターがそろう『フィニアスとファーブ』ですが、主要キャラクターに負けない存在感で人気を集めているのが宇宙警察のエージェント「ミープ」

愛らしい見た目ながら、口ひげの翻訳機をつけると意外とかっこいいというギャップが魅力の彼が、なんと新シーズンで再び帰ってきます！

そこで日本初放送となるシーズン5の新エピソード「ミープ物語：セントルイスのミープ」の放送を記念して、ミープの初登場回から宿敵ミッチとの対決を振り返る特別編成「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」を実施。

さらにこれまで放送したシーズン5のエピソードと、映画『フィニアスとファーブ／ザ・ムービー』も放送されます☆

第145話「ミープ物語：セントルイスのミープ」（日本初放送）

「フィニアス」と「ファーブ」の姉「キャンディス」の元にミープが現れます。

「ミープ」は宿敵「ミッチ」の悪巧みを知ったものの、味方が信用してくれないため、懲らしめのプロである「キャンディス」の助けを借りに来たのでした。

「ミッチ」は財宝を見つけだし、それを元に犯罪帝国を築こうとしているらしく、「ミープ」の考えでは、その財宝は地球に眠っています。

そこで「キャンディス」や「フィニアス」たちは、理論上の第5の季節を現実に展開させ、「ミッチ」をおびき寄せることにします。

「ミープ」が大活躍するエピソードをまとめておさらいできる特別編成番組。

ディズニー・チャンネルにて2025年10月13日12時より放送される「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」の紹介でした☆

