やっと理想形見つけたーッ！持ち運びが圧倒的に楽なのよ…つい手が伸びちゃう100均バッグ

エコバッグはたくさん種類がありますが、正直「これ！」と思える形にはなかなか出会えませんでした。大きすぎても持ちにくいし、小さいとまとめ買いには頼りない…そんな中、ダイソーで理想形についに出会いました！肩に掛けられるワンショルダータイプで、持ち運びがとにかくラク。毎日の買い出しに重宝しますよ！

商品情報

商品名：ワンショルダーエコバッグ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：39cm×35cm×14cm

販売ショップ：ダイソー

肩掛けできるって最高！ダイソーの『ワンショルダーエコバッグ』

レジ袋が有料になってからというもの、筆者のバッグの中には常にエコバッグが入っています。

でも、腕にかけるタイプだと重たいときにずしっと感じて、帰り道が修行みたいに感じることも…。

これまでダイソーで数々のエコバッグを購入しましたが、先日バッグ売り場で、ついに理想の形に出会いました！

『ワンショルダーエコバッグ』は、シンプルな黒バッグで、長めの持ち手と幅広のベルトが特徴。

肩に掛けたときにしっかりフィットして、牛乳や飲料を入れても重さが分散されるから、思った以上に快適なんです。

頼れるサイズ感と丈夫さ！折りたためばコンパクトに持ち運べる！

容量も申し分なく、2〜3日分の食材をまとめ買いしても余裕の収納力があります。

素材はシャカシャカとした張りのある生地で、丈夫で頼れる感じがあります。

縁にはパイピング加工が施されていて、ほつれにくく長く使えそう。スーパーでお肉や野菜をどっさり買い込んでも、このバッグ1つあれば安心して持ち帰れます。

袋口にはスナップボタンが1つ付いていて、中身が見えにくく、飛び出し防止にも一役買ってくれます。

大きなバッグは頼れる反面、かさばるのが難点。でもこのエコバッグは、ポケット部分にくるっとたたんで収まる一体型。

収納袋を別に持たなくていいので、「袋どこいった？」なんて探す手間もなし。

たたむとコンパクトになるから、普段のバッグやリュックにすっぽり入ります。ちょっとコンビニに寄るときにもサッと取り出せて、気づけば毎日の必需品になっています。

見た目はシンプルな黒で、どんなコーデにも合わせやすいのも嬉しいポイント。持ちやすさ・丈夫さ・コンパクトさの3拍子がそろった優秀バッグなので、おすすめです！

おすすめのエコバッグをもうひとつご紹介。『折りたたみショッピングバッグ（チョコ）』は、外側に500mLのペットボトルが入るポケットが付いていて、買い物の帰りに水分補給したいな、なんて場合に便利です。

ハンドルは肩にかけられる長さで、太めにデザインされているから肩に食い込みにくく、荷物が多い日でも安心。収納袋一体型で、ファスナー付きなのできゅっとコンパクトに折りたためます。

折りたたむと板チョコのような見た目になり、よーく見るとかじられたようなチョコがデザインされているのも見つかります♪

シンプルで使いやすいエコバッグもいいけれど、ちょっとだけ遊び心も欲しい…そんな方におすすめです。ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。