天井の指揮台や赤灯などリアルに再現！RAIS「1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊指揮官車両」

「RAI’S」から、ダイキャスト製1/43スケールの「トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊指揮官車両」を発表。

2025年10月8日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約を開始いたしました。

RAI’S「1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊指揮官車両」

価格：8,800円(税込)

予約開始日：2025年10月8日(水)

発売予定：2025年11月〜12月

限定数：700台

サイズ：1/43スケール

ボディ素材：ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

仕様：ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店：モデルギャラリー HIKO7及び全国模型取扱店

国際会議や災害派遣などの現場で部隊を統率するために使われる、機動隊の指揮官車両をモデル化。

災害時の悪路走破性なども求められるため採用されているSUVタイプの車両で、今回はトヨタ ランドクルーザーが再現されています。

天井に付いている指揮台に立ち、警備の指揮や市民誘導なども行う、警察活動に欠かせない一台です。

製品の特長

RAI’Sのモデルカーはすべて一度限りの限定生産モデル。

今回の「トヨタ ランドクルーザー 機動隊指揮官車両」も700台の限定生産となります。

天井の指揮台や各種赤灯、警察車両ならではの装備が1/43スケールで可能な限り忠実に再現されています。

RAI’S(レイズ)とは

警察車両をメインとするシリーズで、各県や車両ごとに違う県警文字の書体から、コールサイン、車体内部のナビ画面や無線機といった装備の細部に至るまでモデルカーで出来る限り再現している、完全限定生産モデルブランドです。

警察車両ファンやミニカーコレクターにはたまらない、細部までこだわり抜いた再現度の高いモデルカー。

700台の限定生産のため、早めの予約がおすすめです。

ヒコセブンのRAI’S「1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊指揮官車両」の紹介でした。

※トヨタ自動車株式会社許諾済

