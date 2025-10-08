ＷＥＳＴ．の小瀧望（２９）が、９日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「小さい頃は、神様がいて」（木曜・後１０時）にレギュラー出演する。２週連続インタビューの前編では、好青年の長男・小倉順役で出演することへの思いや、「とりあえずトライしてみることがモットー」として取り組んでいる芝居へのハングリー精神を明かした。

約２年ぶりのドラマの現場。ホームドラマらしい生活感あふれるセットに自然と胸が高鳴った。「久しぶりのドラマの現場だったので感動しました。小倉家やそれぞれの部屋の中に入り『うわあ〜、すっごいなあ』とテンション上がりましたね」と瞳を輝かせる。

天を仰ぐようなしぐさを見せ、「『人生そんなことあんの！？』ってことが最近起こるんですよ」と胸が熱くなることの連続のようだ。かつてテレビの前で熱狂した学園ドラマ「ごくせん」で主演を務めた女優・仲間由紀恵（４５）と、今作で親子役での共演が実現した。

「仲間さんとご一緒できる日が来るなんて…。あの“ヤンクミ”（＝『ごくせん』で仲間が演じた主人公の愛称）ですよ！？ しかも親子役で、一緒にご飯を食べるシーンを撮っている時は、もはや不思議体験でした」

今作は３階建てのレトロマンションに暮らす個性豊かな３家族を描く。演じる順は家族思いの長男で、子供の頃に消防車に憧れたことをきっかけに、消防士として働く役柄だ。

「僕は小さい頃は、サッカー選手になって圧倒的にモテたかった」と照れ笑い。「順は、選択するのが得意じゃない性格なのかなと思っていて、そこも自分と似ているかも。迷わなくていいのが合っていて、やるべきことがはっきりしているのが生きやすいみたいな感覚は、分かりますね」と共感している。

順はヒーローのような存在感をまとう役柄でもある。自身のヒーロー的な存在を聞くと、前のめりに「たった一人です。大谷翔平選手です！」と即答。「テレビ台に大谷選手の卓上カレンダーを飾っていて、ユニホームも持っている。存在に感謝です。神に近い」と少年のような表情で熱弁する。

「僕は生活のルーチンが全くない人間だったんです。だけど大谷選手の活躍を追うようになってから、生中継やハイライトは必ず見ている。去年の秋はミュージカルに主演して自分との闘いのような日々だったんですけど、大谷選手はポストシーズンへ行って、ワールドチャンピオンになって…。ものすごく活躍がモチベーションになった。同じ時代を生きられて幸せです」

この数年は話題のミュージカルをはじめ、舞台に多数主演。２１年には「エレファント・マン」で第２８回読売演劇大賞の杉村春子賞を受賞するなど、頭角を現している。

「数々の演劇の先輩方との出会いが大きい。（舞台に初挑戦する前の）２３歳くらいまでやっていた演技って、『俺、何にも分かってなかったんや』と思い知らされましたもん。側（がわ）だけやって、何もできていなかったなと気づいた。ここ最近の変化ですけど、相手のお芝居が変わったら自分も自然と変わった時に『楽しい！』と思えた。柔らかい心もちゃんと持てているんだなと、少しだけ成長も感じました」

小瀧の舞台での歌唱力や芝居は演劇記者の間でも評判だ。それを伝えると「恥ずかしい、やめて〜」と心底気恥ずかしそうな表情で、「グループの話にしましょう！」とＷＥＳＴ．への思いを語り始めた。＝後編へ続く＝（ペン・奥津 友希乃）

◆小瀧 望（こたき・のぞむ）１９９６年７月３０日、大阪府生まれ。２９歳。２００８年、事務所入所。１４年、「ええじゃないか」でＣＤデビュー。１５年、舞台「ＭＯＲＳＥ―モールス―」で単独初主演。１８年、「プリンシパル〜恋する私はヒロインですか？〜」で映画初主演。「エレファント・マン」（２０年）、「梨泰院クラス」（２５年）など舞台主演多数。血液型Ｏ。