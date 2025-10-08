中堅・中小企業のセキュリティ対策を分かりやすく解説！さくら情報システム「Security Days Fall 2025 Tokyo」出展

さくら情報システムは、2025年10月21日(火)から24日(金)まで開催される「Security Days Fall 2025 Tokyo」に出展します。

期間中の10月23日(木)には、さくら情報システムの社員がセミナーに登壇し、中堅・中小企業のセキュリティ対策に役立つ情報をお届けします。

イベント名：Security Days Fall 2025 Tokyo

会期：2025年10月21日(火)〜10月24日(金)

会場：JPタワーホール＆カンファレンス(KITTE丸の内 4F)

参加料金：無料(事前登録制)

さくら情報システムブース：Room D

展示概要

さくら情報システムのブース(Room D)では、中堅・中小企業の情報システム部門を支援する「S-COART」サービスを紹介。

「S-COART」は、ネットワーク、サーバー、ソフトウェアなどのITインフラ全体を効率的に管理し、課題を解決に導くサービスです。

全日程ともさくら情報システムの社員が常駐し、セキュリティに関する相談に対応します。

セミナー概要

タイトル

中堅・中小企業の情シスのみなさまへ

『今さら聞けない、中堅・中小企業のセキュリティ対策の基本と進め方』

〜意外と漏れている中堅企業の情報資産〜

日時

2025年10月23日(木) 15:10〜15:50

会場

Room C

講演者

さくら情報システム株式会社 プラットフォーム事業本部 竹井 宏真氏(元プロフットサル選手)

本セミナーでは、中堅・中小企業がサイバーインシデントの脅威にさらされている最新の動向と、セキュリティ対策で押さえるべきポイントについて、ユーモアを交えてわかりやすく解説。

また、近日提供開始予定の最新セキュリティサービス「中堅企業向けセキュリティ診断サービス(仮)」の紹介も行われます。

講演者は元プロフットサル選手というユニークな経歴の持ち主です。

中堅・中小企業のIT・セキュリティ担当者が、自社の課題解決のヒントを得られる絶好の機会。

分かりやすい解説が魅力のセミナーや、専門スタッフに直接相談できるブースに注目です。

