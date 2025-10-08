紅白歌合戦にも出場した５７歳歌手が、初孫の誕生を報告した。

８日までにインスタグラムを更新し、「長男夫婦のところに、孫が生まれました！とても元気な女の子です」と喜びをつづったのは、歌手の木山裕策（５７）。「今日、妻と一緒に会いに行ってきました。母子共に健康とのことで本当に安心しました」と面会に訪れた。

小さな赤ちゃんを抱っこする写真をアップ。「おじいちゃんですね、僕も」としみじみ。「赤ちゃんを抱っこするのも久しぶりで、かなり緊張しました。沢山の幸せを本当にありがとうー」と目尻を下げた。

フォロワーは「初孫ちゃんおめでとうございます。そしてじぃじですね」「とうとうおじいちゃんですね」「あら おじいちゃんになったのね」「若くてカッコイイおじいちゃんですね！」「かわいい女の子の赤ちゃんですね。おめでとうございます」と祝福。また「メロメロなジィジさんになられるのでしょうか」「お、おじいちゃん！？！？最初お子さんかと思ったぐらいお若いおじいちゃん！！」と驚く声も寄せられた。

木山は２００８年に「ｈｏｍｅ」がヒットし、同年の紅白歌合戦に初出場した。インスタグラムのプロフィル欄では「四人の子育てをしながら、歌手活動を行っております」と、子どもが４人いると明かしている。