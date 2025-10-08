ゆりやんレトリィバァ、初監督作『禍禍女』ハリウッドの観客が笑い、驚き、拍手を送ったワールドプレミアに密着
お笑い芸人としてだけでなく俳優、アーティストとしても活躍するゆりやんレトリィバァが、初めて映画監督を務めた『禍禍女（まがまがおんな）』（2026年2月6日公開）。このたび、映画監督・ゆりやんレトリィバァの初陣――映画の聖地・ハリウッドで行われたワールドプレミアの様子を収めた＜特別映像＞が解禁された。
【動画】ゆりやんレトリィバァ監督の初陣に密着
ワールドプレミアの場となったのは、ホラー、SF、ブラックコメディなどのジャンル作品を扱う映画祭「Beyond Fest（ビヨンドフェスト） 2025」（現地時間9月23日〜10月6日、米ロサンゼルス）。そのメイン会場である100年以上の歴史を誇る映画の殿堂・エジプシャンシアターにて、『禍禍女』の世界初上映が行われた。
解禁された映像では、ホラー界の鬼才イーライ・ロス監督の上映会に“突撃参加”し、英語で熱烈な想いを伝えるシーンも。ロス監督との2ショット撮影に成功し、舞い上がるゆりやんの姿が印象的だ。
自身の作品の上映前には「Are you ready to have fun!?（楽しむ準備はできてる!?）」と観客にコールすること3回。満席の会場を一気に盛り上げた。
上映が始まると、会場からは笑い声と拍手が次々と起こり、終演後にはスタンディングオベーションが巻き起こるほどの盛り上がりに。その後のQ&Aでは、ゆりやん監督がMCとの対話にとどまらず、自ら観客のもとへ歩み寄りインタビューを始めるという異例の展開に。ハリウッドの観客を前に、緊張するどころか持ち前の英語力とエンターテイナーとしての明るさを発揮。観客からの質問にジョークを交えながらも丁寧に答える姿が収められ、彼女らしいユーモアと人間味あふれるやり取りに、会場は終始笑いに包まれた。
上映後、現地の観客からは称賛のコメントが相次いだ。「彼女はマジで天才だ！こんな映画は今まで見たことがない日本の映画が好きなんだけど今回のは特に良かった」「愛を捉える視点がとても面白いと思ったしクラシックムービーからのインスピレーションを取り入れているのもとてもスマートだと思った。愛が映画にうまくアダプトされている」など、アメリカの観客からも高い評価を獲得。
映像のラストには、上映後に歓声を浴びながら笑顔で手を振るゆりやん監督の姿が映されている。世界が笑い、驚き、拍手を送ったそのワールドプレミアの模様を収録したこの映像は、ゆりやんの“世界への第一歩”を刻んだ貴重な記録となっている。
■『禍禍女』正式出品決定 映画祭一覧
・アメリカ／Beyond Fest 2025（9月23日〜10月8日）
・カナダ／第54回モントリオール・ニュー・シネマ国際映画祭（10月8日〜10月19日）
・スペイン／第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭 （10月8日〜10月19日）
・オーストラリア／SXSWシドニー2025（10月13日〜10月19日）
・プエルトリコ／第19回ルスカ・ファンタスティック・フィルム・フェスト（10月15日〜10月22日）
・イギリス／第21回メイヘム映画祭（10月16日〜10月19日）
・アメリカ／第45回ハワイ国際映画祭（10月16日〜10月26日）
・ベルギー／第18回レイザーリール映画祭（10月23日〜11月1日）
・イタリア／第8回モンスターズ・ファンタステック映画祭（10月26〜31日）
・イタリア／第25回トリエステ サイエンス + フィクション映画祭（10月28日〜11月2日）
・メキシコ／第18回モルビド映画祭（10月29日〜11月9日）
・オランダ／第41回イマジン映画祭（10月30日〜11月9日）
・イギリス／フライトフェスト・ハロウィン2025 （10月31日〜11月1日）
・アメリカ／第26回サンディエゴ・アジア映画祭（11月6日〜11月15日）
・アイルランド、第70回コーク映画祭 (11月6日〜11月16日）
・台湾／第62回台北金馬映画祭（11月6日〜11月23日）
・ウェールズ、第20回アベルトワールホラー映画祭（11月12〜16日）
・フィンランド／ナイトビジョンズ映画祭（11月19日〜11月23日）
・アルゼンチン／第26回ブエノスアイレス・ロホ・サングレ（11月20日〜11月30日）
・シンガポール／第36回シンガポール映画祭（11月27日〜12月7日）
