オアシス来日記念、Amazon Musicのポップアップが渋谷に登場 限定アイテム多数展示＆販売
オアシスの来日公演（10月25日・26日 東京ドーム）を記念して、Amazon Musicが10月11日から11月2日までの期間限定で体験型ポップアップイベント『Amazon Music Room』を東京・渋谷のMIYASHITA PARK内にて開催することが決定した。
【画像】『Amazon Music Room』で展示＆販売されるオアシスの限定アイテム
今回のポップアップでは、1990年代のUKロックファンの部屋をイメージしたフォトブースが設置され、来場者はここでしか撮影できない記念写真を楽しむことができる。展示エリアには、Amazon.co.jp限定カラーで展開されるオアシスのトートバッグやラグマットのほか、Tシャツ、CD、アナログ盤など、オアシスの歴史を象徴するさまざまなアイテムが並ぶ。トートバッグとラグマットは、2024年11月に東京で開催された『リヴ・フォーエヴァー：Oasis 30周年特別展』で販売されたアイテムの特別カラー仕様となっており、展示品に記載されたQRコードからAmazon.co.jp内のオアシス特設ページへアクセスし、購入することも可能だ。
Amazon Musicジャパン カントリーマネージャーのニコラス・フォーケード氏は「この秋、オアシスが待望の来日公演を行うにあたり、ポップアップ体験を開催し、ファンの皆さんにAmazon.co.jp限定商品をお届けできることを大変うれしく思います。コンサートに参加する方々、またこの歴史的瞬間を祝いたいお客様にとって、特別な商品となります。彼らの音楽とともに、楽しんでいただけるとうれしく思います」とコメントしている。
また、Amazon Musicでは、オアシスがこれまでのライブで披露してきた楽曲をまとめたプレイリスト『On Tour: Oasis Live '25』を公開中。来日公演に向けた予習にも最適な内容となっている。
■『Amazon Music Room』
開催期間：10月11日（土）〜11月2日（日）
場所：東京・MIYASHITA PARK South 2F
営業時間：午前11時〜午後9時
※営業時間は予告なく変更となる場合あり。
