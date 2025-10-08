リピ確定だーッ！汚れたままだと印象が…（涙）仕上がり抜群の100均お手入れグッズ
今回紹介するのはダイソーのメガネグッズ売り場で購入したお手入れアイテム！定期的に拭いてるつもりでも、皮脂汚れを伸ばしてしまったり、汚れが残っていたりしますよね。そんなしつこい汚れも、これがあればすっきりキレイに！実際にお手入れしてみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪早速チェックしていきましょう。
商品名：メガネクリーナー
メガネユーザーのお悩みを解決！ダイソーで見つけた『メガネクリーナー』
メガネユーザーを悩ませるメガネの汚れ。気にしているはずなのに、拭き残しがあったり、汚れていたりで、だらしなく見えてしまうということも…。
そこで活躍してくれるのがダイソーの『メガネクリーナー』です。お値段は80mlで110円（税込）。使用料の目安は約2mlでレンズ2枚分。1本で約35回使用できます。
このように液だれしにくい泡タイプで、軽くプッシュするだけでかなりの量が出ます！キャップをしたまま上下に数回振って、やわらかい布にスプレーしてから使用します。
皮脂汚れもスッキリ！汚れ落ち◎なメガネケアアイテム
気になっていた上側の拭き残し。油分が伸びてしまって、なかなかキレイにならず困っていたのですが…。
やさしく拭き上げていきます。今回は想像以上に出てしまったため、仕上げにからぶきをしました。
するとこの通り！皮脂汚れなどもきれいさっぱりなくなっていました。
少し気になる点があるとすれば香り。昔懐かしのレモン石けんのような、トイレの芳香剤のような香りで、やや強め…。しばらくすると穏やかにはなってくるのですが、かなりしっかりと香る印象です。
今回はダイソーで購入した『メガネクリーナー』をご紹介しました。使い勝手がよく、ひとつは持っておきたいアイテム。110円（税込）とお安いので、お試し感覚で購入できるのもうれしいですね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。