リピ確定だーッ！汚れたままだと印象が…（涙）仕上がり抜群の100均お手入れグッズ

今回紹介するのはダイソーのメガネグッズ売り場で購入したお手入れアイテム！定期的に拭いてるつもりでも、皮脂汚れを伸ばしてしまったり、汚れが残っていたりしますよね。そんなしつこい汚れも、これがあればすっきりキレイに！実際にお手入れしてみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪早速チェックしていきましょう。

商品情報

商品名：メガネクリーナー

価格：￥110（税込）

内容量（約）：80ml

販売ショップ：ダイソー

メガネユーザーのお悩みを解決！ダイソーで見つけた『メガネクリーナー』

メガネユーザーを悩ませるメガネの汚れ。気にしているはずなのに、拭き残しがあったり、汚れていたりで、だらしなく見えてしまうということも…。

そこで活躍してくれるのがダイソーの『メガネクリーナー』です。お値段は80mlで110円（税込）。使用料の目安は約2mlでレンズ2枚分。1本で約35回使用できます。

このように液だれしにくい泡タイプで、軽くプッシュするだけでかなりの量が出ます！キャップをしたまま上下に数回振って、やわらかい布にスプレーしてから使用します。

皮脂汚れもスッキリ！汚れ落ち◎なメガネケアアイテム

気になっていた上側の拭き残し。油分が伸びてしまって、なかなかキレイにならず困っていたのですが…。

やさしく拭き上げていきます。今回は想像以上に出てしまったため、仕上げにからぶきをしました。

するとこの通り！皮脂汚れなどもきれいさっぱりなくなっていました。

少し気になる点があるとすれば香り。昔懐かしのレモン石けんのような、トイレの芳香剤のような香りで、やや強め…。しばらくすると穏やかにはなってくるのですが、かなりしっかりと香る印象です。

今回はダイソーで購入した『メガネクリーナー』をご紹介しました。使い勝手がよく、ひとつは持っておきたいアイテム。110円（税込）とお安いので、お試し感覚で購入できるのもうれしいですね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。