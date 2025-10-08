『じゃあ、あんたが作ってみろよ』海老原勝男に竹内涼真 キャラクター紹介（2）
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、竹内涼真が演じる海老原勝男を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
竹内涼真が演じる海老原勝男は、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている男。勝男は鮎美の手料理に対しなにかと一言多いが、悪気はなく鮎美のためを想って言っている。自分は完璧と信じて疑わない自信家で、鮎美に完璧なプロポーズをするが……彼女の返事はまさかの「無理」。順調だったはずの二人だが、鮎美のその返事の意味とは……
