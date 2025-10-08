日向坂46河田陽菜、バスタブショット公開 2nd写真集先行カット
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第9弾が公開された。
【写真】河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』 表紙全4種一覧
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、ハートのセットアップを着てバスタブにちょこんと座る愛くるしいショット。ロケの出発前、デンマークでは古くからハートのモチーフが親しまれているというエピソードをキャッチした“おひな”が、「現地で着たい」とチョイスしたルームウェアを着用している。
