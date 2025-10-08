SKY-HI、『あさイチ』トークコーナーに登場、中学時代にラップの魅力を教えた親友が語る素顔とは!? BE:FIRST「空」の生パフォーマンスも
NHK総合『あさイチ』（前8：15〜）の10月10日放送回の「プレミアムトーク」コーナーに、アーティストで音楽プロデューサー、さらにマネジメント／レーベル「BMSG」のCEOでもあるSKY-HIが出演する。
【写真】第92回『Nコン』に登場する多彩なゲストたち
18歳でAAAの一員としてデビュー後、ソロのラッパーとしても活動を続けてきたSKY-HI。番組では、自身の会社を立ち上げ、設立からわずか5年で次々と人気グループを生み出すに至った背景や原動力に迫る。さらに、中学時代にラップの魅力を教えたという親友が語る素顔や、アーティストとしての葛藤、音楽への思いも語られる。
また、「特選！エンタ」のコーナーには、SKY-HIがプロデュースする7人組ボーイズグループBE:FIRSTが登場。『第92回NHK全国学校音楽コンクール（Nコン2025）』中学校の部の課題曲「空」を、生パフォーマンスで披露する予定となっている。
