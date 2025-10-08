100均マニアが本気で感動！「プチストレスから解放された！」調味料を賢く取り出せるトレイ

調味料をカゴや棚に収納すると、奥に入り込んだものを取り出したり、ゴソゴソと探し出すのは正直面倒…。そんなプチストレスから解放してくれる便利なトレイをダイソーで発見しました！台座が回転する仕様で、トレイをくるくる回して、欲しいものを即ピックアップできて快適！回転もスムーズで使い心地抜群ですよ◎

商品情報

商品名：回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：24cm×24cm×3.8cm

販売ショップ：ダイソー

調味料をストレスなく楽に取り出せる！ダイソーの『回転台トレイ』

筆者は日頃から、目当ての調味料を取り出しにくいことに悩んでいました。奥に入り込んだ調味料を、他の調味料をその都度どかして取り出すのは正直手間に感じます…。

そんな悩みを解消してくれる便利グッズを、ダイソーで発見しました！今回は『回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）』を紹介します。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

こちらは調味料などを効率よく収納できる、円形状のトレイです。

台座部分に鉄球が入っており、トレイがくるくると回転する仕組みになっているのが特徴です。

サイズは約24cm×24cm×3.8cmと、よく使う調味料をまとめるのにちょうどいいサイズ感です。

調味料棚と違って高さに制限がないので、どんな形状のボトルでも置けるのが嬉しいポイント！

縁が少し高くなっているので、置いたものが落下しにくいのもありがたいです。

くるくる回して調味料をスマートにピックアップできる！

台座の作りが良いため、スムーズに回転してくれます。

指先でくるっと回せて、ストレスなく使用できますよ。

収納カゴと異なり、トレイを回転させるだけで目当てのものを取り出せてスマート！

以前のように使いたい調味料をその都度引き出して、ゴソゴソと探す必要もなくなり快適です。

調味料だけでなく、コスメなどの保管にも最適。スキンケアアイテムや綿棒などを、このトレイにひとまとめにしておくと便利ですよ。

今回はダイソーの『回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）』を紹介しました。

プラスチック製なので、汚れが気になったらサッと拭き取れる点も高評価ポイント。気楽に使えるので、とてもおすすめです！

気になった方は、ダイソーでお買い物の際にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。