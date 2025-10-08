100均マニアが本気で感動！「プチストレスから解放された！」調味料を賢く取り出せるトレイ
商品情報
商品名：回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：24cm×24cm×3.8cm
販売ショップ：ダイソー
調味料をストレスなく楽に取り出せる！ダイソーの『回転台トレイ』
筆者は日頃から、目当ての調味料を取り出しにくいことに悩んでいました。奥に入り込んだ調味料を、他の調味料をその都度どかして取り出すのは正直手間に感じます…。
そんな悩みを解消してくれる便利グッズを、ダイソーで発見しました！今回は『回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）』を紹介します。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
こちらは調味料などを効率よく収納できる、円形状のトレイです。
台座部分に鉄球が入っており、トレイがくるくると回転する仕組みになっているのが特徴です。
サイズは約24cm×24cm×3.8cmと、よく使う調味料をまとめるのにちょうどいいサイズ感です。
調味料棚と違って高さに制限がないので、どんな形状のボトルでも置けるのが嬉しいポイント！
縁が少し高くなっているので、置いたものが落下しにくいのもありがたいです。
くるくる回して調味料をスマートにピックアップできる！
台座の作りが良いため、スムーズに回転してくれます。
指先でくるっと回せて、ストレスなく使用できますよ。
収納カゴと異なり、トレイを回転させるだけで目当てのものを取り出せてスマート！
以前のように使いたい調味料をその都度引き出して、ゴソゴソと探す必要もなくなり快適です。
調味料だけでなく、コスメなどの保管にも最適。スキンケアアイテムや綿棒などを、このトレイにひとまとめにしておくと便利ですよ。
今回はダイソーの『回転台トレイ（24cm×24cm×3.8cm）』を紹介しました。
プラスチック製なので、汚れが気になったらサッと拭き取れる点も高評価ポイント。気楽に使えるので、とてもおすすめです！
気になった方は、ダイソーでお買い物の際にチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。