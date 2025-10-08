GOOD BYE APRIL with南佳孝の「LADY PINK PANTHER」の音源配信が、8日正午にスタートした。

同配信は、日本クラウン内音楽レーベル「PANAM」が今年、レーベル設立55周年を迎え、同レーベルからリリースされた珠玉の名曲たちを、さまざまなアーティストのリメークカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55／100 SUPER SONG COVERS」の第2弾となる。

同曲は1976（昭51）年12月にリリースされた鈴木茂のセカンドアルバム「LAGOON」に収録されている。今回、PANAM所属の「GOOD BYE APRIL」がリメークし、南佳孝（75）がゲストボーカルで参加という、豪華布陣で制作された。また、レコーディング風景を切り取ったミュージックビデオ（MV）も公開される。

音源制作を終えた南は、「若い人たちと仕事をするのは楽しい。頭が柔らかくなるような気がする」とした。「低域の音程を取るのはあまり得意ではないけど、こんな機会がなかったらチャレンジすることもなかった。ありがとう」とコメントした。

GOOD BYE APRILの倉品翔（35）は、「『プールサイド』をカバーするくらい大ファンだった佳孝さんとのデュエットは、佐橋（佳幸）さんプロデュースの元、今も鮮明に思い出す極上のスタジオワークでした」と振り返った。

「愛聴盤『LAGOON』から"LADY PINK PANTHER"。本気のボサは15年目の今だからできたカバーだと思います」と続け、「みんなで“せーの録り”のオケ、佳孝さんと同時に歌った歌、その空気感ごとお楽しみください」とアピールした。最後は「祝PANAMレーベル55周年、一員になれて光栄です」と話した。