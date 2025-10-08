

突然のように降ってわいた「令和のコメ騒動」。これまで、私たちは「安い」ということも「おいしい」ということさえも意識することなく、当たり前のようにコメを食べてきました。その無意識の大前提が、いま崩壊しつつあります。

いったい、何が起こっているのでしょうか。足もとのコメ価格の上昇は収まるか、どこまで下がるか…というレベルの問題ではなく、今回の価格高騰は、日本のコメ農業の大きな地殻変動を警告しているのです。

三菱総研・食農分野フェローの稲垣公雄氏と、三菱総合研究所「食と農のミライ」研究チームによる緊急出版『日本人は日本のコメを食べ続けられるか』より一部を特別に掲載します。

「コメ」という食糧の特殊性と特別性

世界にはコメ、小麦、トウモロコシという3大穀物がある（正確には穀物ではないが、大豆も含めて4大穀物というとらえ方も多い）。農業の国際比較の中では、欧米の小麦・トウモロコシ生産と比べて、日本のコメ生産は、その農地面積の制約から生産性が劣っているような議論になりがちである。

しかし、単に土地面積あたり・労働時間あたりの生産性だけで、どちらが優れているかということを判断するのは早計である。

農業の原則は「適地適作」である。作物としてなにが優れている、どの国が優れているではなく、その土地や気候に合ったものを作るのがいちばんよい、という考え方がある。その意味で、夏の降雨量が圧倒的に多いアジア・モンスーン気候という特性下の日本において、平均的にもっとも生産に適した穀物がコメであることは、疑いようがない。

コメは非常に魅力的な作物である。世界の農地の2割ほどしかない持たないアジアに、世界人口の6割が集中しているのは、コメの力だといっても過言ではない。1粒の小麦は45倍にしかならないが、1粒のコメは125倍になる。

日本の気候は小麦の作付けにあまり向いていない

「コメがあまるなら、（輸入量が多い）小麦を作ればいい」という発想は短絡的である。そもそもヨーロッパのように、1年をとおして雨が少なく乾燥している地域と違い、北海道などをのぞいて、日本の気候は小麦の作付けにはあまり向いていない。

土の問題もある。粘度の高い湿田では、コメも作りにくいが、畑作にすることはさらに難しい。なにより一般に、畑作物には「連作障害」が発生する。畑作で毎年同じ作物を同じ場所で作付けし続けると、収量がどんどん取れなくなることを連作障害という。とくに、大豆など豆類に顕著である。小麦などの畑作物は、輪作（異なる作物を順番に栽培する）したり、休耕させたりすることが不可欠である。

植物が生育している土壌には、一般に30僂阿蕕い痢嵒重據覆劼腓Δ鼻法廚ある。表土には通気性と吸水性の両方が必要で、そのためにも土壌微生物の存在が不可欠である。また、そもそも土とは岩石が生まれた砂・粘土と有機物の死骸から作られるものであり、植物の生育に不可欠な窒素、リン、カリ、微量要素などを含んでいる。畑作における連作障害は、こうした微生物や栄養素の減少・枯渇により発生する。

また、灌漑（かんがい）農業による水資源の枯渇の問題もある。アメリカなど地下水に依存した灌漑農業をおこなっている国では、水資源の枯渇がたびたび話題になる。2022年のカリフォルニア米の大幅な減収も、過去最悪の旱魃（かんばつ）による水不足が原因だ。

さらに、乾燥地域における畑作農業地においては、近年、土壌浸食の被害も激しいといわれている。農地に適した土壌が1冀濱僂垢襪砲蓮一般に100〜1000年かかるとされている。これに対して、たとえばカリフォルニアでは11年で1僂療攵躾賛がすすんでいるといわれている。

現代の欧米先進国の大規模畑作農業は、過去の自然界が気の遠くなるような時間をかけて育んできた「土」という自然資源を、短期間で消費してしまおうとしている。天然資源の枯渇の問題は、石油などの化石資源の問題だけではない。

これに対して水田による稲作は、これらの問題をほぼ解決しているといわれている。水田に連作障害はない。日本の水田は、急峻な地形の森林から流れる水によって、森林の養分を吸収することでコメを育む。雨水をため、表土を水で覆うことで、風雨による土壌流出を防ぐ。

日本の多くの水田は、2000年以上にわたって、1年も休むことなくコメを作り続けてきた。土地面積あたり・労働時間あたりの生産性という視点ではなく、地球と人類が共生していく農業という意味では、日本のコメ農業はもっとも持続的な農業だという意見も少なくない。

日本全体で守るべき農地、水田で守るべき農地

耕地面積が、国民1人あたり3.5aの現状水準が、食料安全保障上のギリギリの水準だとすると、2050年時点の人口が1億人だと仮定して、その時点で350万haの耕地面積を維持することが必要となる。

そのうち水田面積については、1人あたり50圈診間のコメ消費量があるとすると、10aあたり500圓糧深（たんしゅう）で仮定すると、需要量500万トンのコメの作付面積として、約100万ha程度が必要になる。世界の気候や食料供給システムが安定しており、小麦などの輸入穀物が安定して調達できるとしても、まず、ここだけはしっかり維持・確保する必要がある。

もし、世界の食料供給に決定的な問題が発生し、国内で主食穀物を供給しようとするのであれば、コメを中心に、国民1人あたり100〜120圓旅鯤を生産できるようにしておくことが望ましいだろう。





いざとなった時に、コメを増産し1人あたりの穀物を100〜120埓源困任るようにするためには、さらに100万〜140万haの水田が必要になる。ベースの水田100万haとあわせると、200〜240万haになる。このうち一定の比率は畑作の小麦や大豆でも構わないだろうが、日本の気候・風土との相性から考えれば、いざとなった時になるべくコメを作付けできるようにしておくことが望ましいのではないだろうか。

現状、水田面積はすでに220万haしかない。以上をふまえると、現状の水田は、なるべく維持していくべきだと考える。少なくとも、現状、主食用米以外も含めて水稲が作付けされている155万ha、さらに水田で小麦や大豆が作付けされている約40万ha、あわせて195万haの水田は、2050年においても水田として維持させておくべきだ。

それが、日本のいざとなった時の食料安全保障の土台である。

