きょう、名古屋や岐阜では真夏日になる予想で、日中は暑さに注意が必要です。

【写真を見る】非常に強い勢力の｢台風22号｣ 日本への影響は？きょうの東海地方は真夏日予想 土曜日以降はすっきりしない天気に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/8 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが朝から日差しが強く、この時間もぐんぐんと気温が上がっています。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。愛知県や三重県南部ではパラパラと雨の降る所がありそうです。

予想最高気温は名古屋や岐阜で30℃、高山や津では27℃くらいになるでしょう。

【台風情報】

非常に強い勢力の「台風22号」は日本の南の海上を北上していて、あすには日本の東に進むでしょう。東海3県には雨や風などの影響はなさそうですが、あすにかけて高波に注意が必要です。

【週間予報】

あす木曜日は真夏日が続出するでしょう。土曜日以降はすっきりしない天気になる見込みです。この先もしばらく平年より気温の高い日が続くでしょう。