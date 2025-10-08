【速報】大阪で「スカウトバック」初摘発　紹介料として約160万円を渡したか　無店舗型性風俗店経営の中国籍の男を再逮捕　大阪府警

勤務する女性を紹介してもらった対価として、スカウト役に現金１６０万円あまりを支払った疑いで、無店舗型性風俗店を経営する中国籍の男が再逮捕されました。



こうした「スカウトバック」行為が摘発されるのは、大阪府内では初めてです。



大阪府警が１０月７日に風営法違反の疑いで再逮捕したのは、無店舗型性風俗店「阪崎屋」の店長で中国籍の関博（グアン・ボー）容疑者（３２）です。



府警によると関容疑者は、今年８月〜９月に大阪市中央区の路上で、「阪崎屋」で働く女性の紹介を受けた対価、いわゆる「スカウトバック」として、同市浪速区の無職・下森勇樹容疑者（３９）に現金１６０万円あまりを渡した疑いがもたれています。





府警は下森容疑者も、職業安定法違反の疑いで逮捕しました。取り調べに対し関容疑者は「弁護士と接見するまでは何もお話しできません」などと話し、認否を留保。下森容疑者は「阪崎屋に対して女性を売春婦として紹介し、その見返りにスカウトバックをもらっていた」と述べ、容疑を認めているということです。▽中国人客に“本番行為ができる”とうたい…売春防止法違反疑いですでに逮捕「阪崎屋」は大阪府公安委員会に届け出た上で営業していましたが、中国人の観光客や留学生を客としていて、いわゆるクチコミで“本番行為ができる”とうたっていたとみられています。関容疑者は、客の中国人男性に対し、店に所属する日本人女性を性行為の相手として派遣し、売買春を仲介した疑い（売春防止法違反容疑）で、今年９月にすでに逮捕されていました。性風俗店がスカウト役に現金を渡す「スカウトバック」をめぐっては、今年６月に施行された改正風営法で罰則付きで禁止されていて、大阪府内では今回が初めての摘発だということです。