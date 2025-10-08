ほんの10秒、20秒でもファンにとっては貴重な時間だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第2試合に、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。抜群のスタイルが際立つユニフォーム姿を全身見ることができるとあって、ファンからは「まりしゃんかわええ」「ユニフォームの迫力がすごい」といったコメントが集まった。

【映像】抜群スタイルがよくわかる高宮まりの入場シーン

所属団体のカレンダー撮影をきっかけに、プロ雀士になってからまもなくグラビアにも挑戦するようになった高宮だが、現在ではDVD・写真集も出せばヒット。もともと芸能活動をしていた、もしくは活動中のプロ雀士も多いが、プロ雀士からここまでグラビアで成功した女流雀士はいないといっていいほどの存在だ。

小柄ながら、メリハリのはっきりしたボディラインが特徴の高宮だが、そのスタイルはウエストが絞られたユニフォームでもさらに際立つ。卓についてしまえば上半身しか確認できないだけに、ファンからすれば動くユニフォーム姿がしっかりと確認できる入場シーンは、ご褒美タイムにもなっている。

高宮は普段から入場シーンではあまり表情を変えず、スタスタと入ってくるが、この日も軽く頭を下げると、そのまま卓に直行し着席。それでも「ボディ麻雀」「高宮！高宮！」と喜びの感想が寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

