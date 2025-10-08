俳優・タレントの照英さんが自身のインスタグラムで、愛犬の「テン」が20歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 いぬ 】照英さん「愛犬テン20歳の誕生日」 “人間換算で96〜100歳” 「本当に本当におめでとう！」フォロワーからも祝意多数





照英さんは「本日2025年10月8日『愛犬テン20歳の誕生日を迎えました！』」と報告。テンの顔をかたどったケーキの写真を投稿し「このケーキは妻＆長女(15歳)＆次女(8歳)が手作りで作ってくれたスペシャルテンテンケーキです！」と説明しています。









照英さんは「テンは人間の年齢に換算すると96歳〜100歳以上の様です」と、長寿であることを説明。これまでの投稿でも、高齢で目がほとんど見えない状態でありながらも、しっかり食事をしたり、ゆっくり歩いたり、年齢なりの元気さを見せているテンの様子を伝えてきました。









照英さんはフォロワーに「皆様、いつもいつも愛犬テンを応援して頂き有り難う御座います！」「テンの命を支え続けて頂いております、動物病院の先生＆スタッフの皆様、本当に有り難う御座います！」と感謝を伝え、「テンに出会えて本当に幸せだよ！テン本当に本当に本当に本当におめでとう」と、胸いっぱいの喜びを表現しています。









フォロワーからは「テンテン先輩！お誕生日おめでとう」「自分の愛犬のごとく嬉しいよ」「ゆったりのんびり過ごしてね」「テンテンはみんなの憧れ」「テンちゃんもご家族さまも立派です」など、沢山の祝意が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】