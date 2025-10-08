俳優イ・サンイ、日本ファンミーティング大成功！ファンに感謝のメッセージ「皆さんが誇れる俳優に」

俳優イ・サンイが、日本のファンと温かな時間を過ごした。

イ・サンイは10月5日、東京・タワーレコード渋谷店で開催されたファンミーティング『イサンイです』を大盛況のうちに終えた。チケットは販売開始と同時に2公演が即完売し、グローバルな人気を証明した。

今回のファンミーティングは、イ・サンイが「想像大学イサンイ学科」の代表として、文化交流プログラムに参加するため「想像大学日本キャンパス」を訪れるというユニークなコンセプトで行われた。

（写真＝Chorokbaemエンターテインメント）

公演の幕開けを飾ったイ・サンイのオープニングトークから、会場は熱気に包まれた。イ・サンイはギターの弾き語りで甘い歌声を披露し、会場を盛り上げた。さらに日本の流行語やSNSチャレンジに挑戦したほか、ファンからおすすめされた日本のコンビニスナックを試食し、自身が好きな韓国のコンビニお菓子をプレゼントするなど、笑いの絶えない時間を演出した。

また、韓国の伝統文化を紹介するために「鳳山仮面舞」と「NANTA」のパフォーマンスを披露。日本のファンに韓国文化の魅力を伝え、大きな拍手を浴びた。

（写真＝Chorokbaemエンターテインメント）

公演の最後には、イ・サンイが日本語で書いた手紙を紙飛行機にして飛ばし、その内容をステージのスクリーンに映し出すという感動的な演出で深い余韻を残した。韓国ファンミーティングに続き、今回の日本ファンミーティングの構成や企画にもイ・サンイ自身が積極的にアイデアを出し、反映された結果だという。

イ・サンイは「最初はとても緊張しましたが、ファンの皆さんとスタッフの皆さんのおかげで日本で初めてのファンミーティングを無事に終えることができました。来てくださった皆さんに心から感謝しています。これからも皆さんが誇れるような俳優を目指します。またお会いしましょう」と感謝の言葉を伝えた。

なお、イ・サンイは最近、舞台『恋におちたシェイクスピア』のソウル公演を終え、Netflixシリーズ『ブラッドハウンド』シーズン2の公開を控えている。

（記事提供＝OSEN）