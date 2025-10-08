エイベックスの松浦勝人会長が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。匿名の悪質なアカウントや書き込みなどに対し、法的措置をとっていく姿勢を明確に打ち出した。

松浦氏は7日午後の更新で「（1／3）匿名で好き勝手言ってる人へ。以後、放置しない。見て見ぬふりはさせない」と通達。「（2／3）スクショ・日時・URL、全て保存済み。証拠は揃っている。プラットフォームの記録も確保してある。（3／3）まずは通報で改善を求める。改善がなければ情報開示請求を行い、必要なら法的手続きに移行する。本気でやる。覚悟しておいてください」と匿名での悪質なコメント主らに対する、今後の対応方針を明確に示した。

そして「くだらないからこそ、はびこる。だからこそ、攻める。弁護士チームでやるからね。俺の時間は取られません」と、法曹専門家チームが動き、徹底的に対応していく姿勢も明示した。

さらに、続くポストでは「おい、匿名で好き放題言ってるお前。証拠は全部保存した。これから順次、情報開示請求で白日の下に晒していく。覚悟しとけ」とあらためて、ぴしゃりと警告した。

この投稿に対し「やったりましょう」「良いと思います」「匿名だからって安心している方々が多すぎですね」「徹底的にやって欲しいです」「ドンドンやって欲しい」「どんどんやっちゃってください」「匿名アカウントだからイキる奴は許せん」などとさまざまな声が寄せられている。