オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が躍進した理由をレジェンドストライカーが明かした。

２０２３年夏に移籍金１０００万ユーロ（約１７億７０００万円）でフェイエノールトに加入した上田は１季目にリーグ５得点、２季目は７得点とふるわなかったが、３季目の今季は開幕から８試合で８得点をマークし、得点ランキングのトップに立つ。昨季まで酷評されることが多かったが、今季は絶賛の声が相次いでいる。

オランダメディア「ｓｏｃｃｅｒｎｅｗｓ」によると、元オランダ代表ＦＷルート・フリット氏は上田が躍進したことに「（フェイエノールト監督のロビン）ファンペルシが自信を与えている。彼自身もストライカーだったから何が必要かわかっている。重要なのは自信だ。ストライカーであるということは、まさにそれだ。ファンペルシはそれを実践している。彼（上田）はリーグ戦でそれを成し遂げている」と説明した。

ファンペルシ監督は元日本代表ＭＦ小野伸二と同時代にプレーしたフェイエノールトＯＢでイングランド・プレミアリーグのアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドで活躍。オランダ代表としても１０２試合で５０得点という名ストライカーだ。結果が出ない中で３季目を迎えた上田を積極起用している。

それだけにフリット氏は「序盤（１、２季目）は運が悪かった。いいプレーは見せてもゴールに至らなかった。でも今は決めている。幸運なことに彼（上田）にはチャンスが与えられたんだ」とし、上田の快進撃には指揮官の存在が大きかったという。