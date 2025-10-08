何度も熱愛説が飛び出したお相手の結婚が刺激に？「3年以内には結婚したい」と『コーヒープリンス』女優

過去にバラエティ番組で「お似合いカップル」として注目を集めたキム・ジョングクの結婚に刺激を受けたのだろうか。

【写真】「やっぱり付き合っていた？」ユン・ウネに熱愛説

バラエティ番組『ハンサムガイズ』（原題、tvN）で、『コーヒープリンス1号店』女優ユン・ウネとシン・スンホのロマンスに火がついている。

『ハンサムガイズ』は、何不自由なく生きてきた5人の男たちが、突然“足りない”状況に陥り、それを乗り越える姿を描く奮闘バラエティだ。“欠乏”という状況で自然とあふれ出す笑いと、メンバーたちの熟成されたケミストリーが絶妙に噛み合い、口コミで人気が高まっている。

10月9日放送の第44回では、「肉、炭水化物、炭酸」が不足した生活を克服するため奮闘しているチャ・テヒョン、キム・ドンヒョン、イ・イギョン、シン・スンホ、オ・サンウクの“ハンサムズ”が、予想外の新たな“欠乏ミッション”に直面し、爆笑を誘う予定だ。

（写真提供＝OSEN）ユン・ウネ

そして今回、“不足生活”の救世主として登場するユン・ウネと、11歳年下のシン・スンホによるロマンスが新たな局面を迎え、さらなる注目を集めそうだ。

この日、ユン・ウネは「結婚」について本音を打ち明け、注目を集めた。

イ・イギョンが「周りから結婚しろと言われないの？」と尋ねると、ユン・ウネは「3年以内には結婚したいという気持ちはある。でも、理想がどんどん高くなっていく気がする」と答えた。

自然と話題は“理想のタイプ”へ。ユン・ウネは「誠実な人が好き。外見はあまり気にしない」と言いながらも、「実はシン・スンホさんのような方が好き」と明かし、現場の雰囲気を一気に熱くした。

一方、先週の放送では「レディ・アクション」ゲームの最中、シン・スンホがユン・ウネに向かって情熱的な“告白演技”を披露し、年上女性×年下男性のときめくケミストリーに視聴者が大きな反応を示した。

（画像＝tvN）『ハンサムガイズ』ユン・ウネとシン・スンホ

これを受けてチャ・テヒョンは「スンホ、11歳差のヌナ（お姉さん）も悪くないだろ」と仲人役を買って出て、スタジオをさらに盛り上げた。

するとシン・スンホは待っていたかのように「僕は少なくとも11歳上から始めます」と返し、ユン・ウネへの“第2のアプローチ”を投下。スタジオは再びピンク一色に染まったという。

『ハンサムガイズ』に吹き荒れるユン・ウネとシン・スンホのロマンスに関心が高まる一方で、見る者の心を翻弄するシン・スンホの魔性のトークと魅力が炸裂する本放送への期待も一層高まっている。

『ハンサムガイズ』は毎週木曜20時40分放送で、次回第44回は10月9日放送予定だ。

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。