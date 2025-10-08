＝LOVE大谷映美里、スラリ二の腕輝くノースリーブ姿公開 沖縄でのオフショットに「発光してる」「みりシーサー可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が7日、自身のInstagramを更新。素肌が輝くノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】イコラブ人気メンバー、ノースリから二の腕輝く “シーサーポーズ”も
大谷は「沖縄 まだめっちゃ暑かった〜」「ふわふわのUGG履いて行ったら季節感おかしくなった」と自身の写真とともに沖縄に行ったことを報告。スウェード生地のパンツ、ボア素材のブーツを合わせた秋先取りのコーディネートを公開し、ノースリーブのトップスからはスラリと伸びた美しい二の腕を披露した。
続けて「国際通りで沢山食べたよ」と明かし「マンゴースムージー 沢山歩いた後に沁みてひんやり美味しかった」「ステーキハウス88 ガーリックバターステーキ ガーリックライス ふわふわのガーリックバターが超美味しかった」「雪塩ソフトクリーム 甘じょっぱさが癖になってさっぱり美味しかった」と食べたものを紹介。そのほかシーサーと並んで同じポーズを取るショットも投稿し、最後には「また行きたいな」と締めくくった。
この投稿に、ファンからは「みりシーサー可愛すぎる」「発光してる」「笑顔が眩しい」「ポニテ可愛い」「秋先取りコーデ参考になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大谷映美里、スラリ二の腕輝く
◆大谷映美里の投稿に反響
