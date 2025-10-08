「今日好き」米澤りあ、ばっさりカットの新ヘアが話題「可愛すぎてびっくり」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/10/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが10月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女、ボブヘアで印象ガラリ
米澤は「ディズニーシー今年4回目 毎月行きたい」という言葉とともにミニーマウスの耳付きカチューシャをつけた写真を複数枚投稿。細身の短めプリントTシャツにデニムの装いでTシャツの裾からは引き締まった美しいウエストがのぞいている。
また、前の投稿までロングヘアだった米澤だが、この投稿では肩までのふわふわボブにヘアチェンジ。ストーリーズでは、ヘアカットを示した絵文字とハートを添えて髪を切ったことを紹介し、続けて自撮り写真とともに「ネイル短いのも前髪くるくるも可愛。ボブ好評嬉しいよ〜」と記している。
この投稿に、ファンからは「秋服おしゃれ」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられ、「え！ボブになってる！！」「可愛すぎてびっくり」「似合ってる」「髪型可愛い」「ロングもボブも似合うって最強」などとヘアチェンジにも注目が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出演美女、ボブヘアで印象ガラリ
◆米澤りあ、ディズニーシーでのボブヘアビジュアル公開
米澤は「ディズニーシー今年4回目 毎月行きたい」という言葉とともにミニーマウスの耳付きカチューシャをつけた写真を複数枚投稿。細身の短めプリントTシャツにデニムの装いでTシャツの裾からは引き締まった美しいウエストがのぞいている。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「秋服おしゃれ」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられ、「え！ボブになってる！！」「可愛すぎてびっくり」「似合ってる」「髪型可愛い」「ロングもボブも似合うって最強」などとヘアチェンジにも注目が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】