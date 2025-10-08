これ一本でビジネスも普段使いも！光で充電できて手間いらずな【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
光で充電かつ防水機能もばっちり!どんなシーンにも合う【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
時計の基本性能とデザインを追求するシチズンコレクション。光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。わずかな太陽光や光を電気に変換。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要なし。水仕事にも安心な10気圧防水。便利な日付、夜光つき(針＋インデックス)。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
シーンを問わず使えるシンプルな腕時計。デイ＆デイト付きのベーシックな3針タイプ。
→【アイテム詳細を見る】
手首の細い方にもフィットするケース径36.5mmのボーイズサイズを採用。仕事からプライベートまで、幅広いシーンで活躍。
インデックスは、大胆で立体感のあるデザイン。暗い場所でも時刻が確認しやすい夜光付きで視認性にも優れる。どんなシーンにも合わせやすいシルバーケースにブラックの文字板。
光で充電かつ防水機能もばっちり!どんなシーンにも合う【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
時計の基本性能とデザインを追求するシチズンコレクション。光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。わずかな太陽光や光を電気に変換。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要なし。水仕事にも安心な10気圧防水。便利な日付、夜光つき(針＋インデックス)。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
シーンを問わず使えるシンプルな腕時計。デイ＆デイト付きのベーシックな3針タイプ。
→【アイテム詳細を見る】
手首の細い方にもフィットするケース径36.5mmのボーイズサイズを採用。仕事からプライベートまで、幅広いシーンで活躍。
インデックスは、大胆で立体感のあるデザイン。暗い場所でも時刻が確認しやすい夜光付きで視認性にも優れる。どんなシーンにも合わせやすいシルバーケースにブラックの文字板。