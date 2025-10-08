元AKB48中西智代梨、へそ出しファッションにファン絶賛「セクシー」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/10/08】元AKB48の中西智代梨が7日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB、美谷間のぞく上からショット
中西は「最近は涼しくなってきたから髪の毛下ろした あげてるのとおろしてるのどっちが好きー？？」とファンに問いかけ。街中で撮影された写真では、ブラウンカラーのロングヘアを下ろしたスタイルを披露。黒のクロップトップとカーディガンを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストラインを強調した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「セクシー」「スタイル良い」「おろしてるのもどっちも好き」「美しい」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
