「これはヤバい」BLACKPINK・ジス、元One Direction・ゼインと“夢のコラボ”！新曲『EYES CLOSED』リリースへ

BLACKPINKのジスが、歴代級のコラボレーションを予告し、話題を集めている。

【写真】ジス、胸元開いた“魅惑ドレス”

ジスは10月8日、自身のインスタグラムを更新し、「JISOO X ZAYN Digital Single ‘EYES CLOSED’」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ブラックドレスをまとったジスと、元ワン・ダイレクション（One Direction）のゼイン・マリクが並んで写っている。

（写真＝ジスInstagram）ジス（左）とゼイン

ジスはこれに先立ち、2日前から“謎の男性の後ろ姿”が写った写真を投稿しており、その正体がゼインであったこと、そして2人のコラボ曲がリリースされることが今回明らかになった。これにより、ファンの間では大きな反響が広がっている。

実際、投稿のコメント欄には「これはヤバい」「夢のコラボ」「信じられない」「泣きそう」など、世界中のファンから興奮と驚きの声が相次いでいる。

なお、ジスとゼインのコラボ曲『EYES CLOSED』は、10月10日にリリースされる予定だ。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。