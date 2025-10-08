BIGBANG等の名作曲家と少女時代・ユリのいとこが結婚を発表！9年恋愛の末、ゴールイン

音楽プロデューサーのKUSHとVVNが10月、夫婦になる。

10月8日、所属事務所THEBLACKLABELの関係者は『スポーツソウル』に「KUSH、VVNの2人が10月11日に結婚する」と明らかにした。

この日、関係者は「このほかに結婚と関連した詳しい内容を公開することが難しい点、ご了承をお願いする」と伝えた。

先立って、2人は去る2016年に知人の紹介で会って恋人になり、公開恋愛を始めた。9年の恋愛の末、彼らは10月11日、夫婦になる。

（写真＝KUSH、VVN Instagram）

（写真＝KUSH Instagram）左からVVN、KUSH

KUSHは2003年、レゲエユニットSTONY SKUNKのメンバーとしてデビューした。2007年に作曲家に転向し、2NE1の『I DON’T CARE』、Zion.Tの『Yanghwa BRDG』、BIGBANGの『Still Life』、G-DRAGONの『HOME SWEET HOME』など、K-POPのヒット曲を多数作曲した。

VVNは2015年、ファッション誌『Céci Korea』のモデルコンテストに出場し、芸能界デビューした。ガールズグループ少女時代のメンバー、ユリのいとことしても有名だ。2024年、Mnet『I-LAND 2：N/a』にプロデューサーとして出演し、ガールズグループiznaのアルバムにも参加した。