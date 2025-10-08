この秋訪れたい関西エリアの花畑5選〜コスモスや秋のバラが見頃〜
秋の関西は、花の絶景が各地で見頃を迎える。関西最大級のコスモス園が広がる京都・亀岡や、歴史ある寺でバラが咲き誇る奈良・おふさ観音、絵本の世界を再現した淡路島のガーデンなど、季節を感じる名所が目白押し。この秋おすすめの花絶景を厳選して紹介！
■【京都 京都府中部】京都丹波／亀岡「夢コスモス園」開園
開催期間：2025年10月1日〜11月3日(祝)
開催場所：亀岡市 亀岡運動公園体育館 東側
関西最大級のコスモス園がオープン
約4万2000平方メートルの広大な敷地を持つ、関西最大級のコスモス園がオープン。期間中は20品種、約800万本のコスモスが咲き誇り、11月3日(祝)まで楽しめる。園内には丹波や亀岡の特産品、新鮮野菜の直売などを行う「丹波味わい市」や、ユーモラスな作品が展示される「創作かかしコンテスト」などのイベントが行われ、大人も子どもも1日中楽しめる。園内にはドッグランも併設されているので、愛犬と一緒に入園することができる。
■【滋賀 湖西】紅葉コキア＆季節の花
開催期間：2025年9月21日〜11月9日(日)
開催場所：高島市 びわこ箱館山
約8000株のコキアと秋の花が見頃を迎える
約8000株のコキアやベゴニア、ジニア、マリーゴールドが9月下旬から10月中旬まで見頃を迎え、花畑に咲き誇る。ベゴニアやサンパチェンスの花を使用した、高さ約2メートルの立体フラワーアートや、天空へと続く階段「ステアーズフラワー」が設置されていて、ここだけの美しい写真を撮影できる。また週末限定でナイトゴンドラが運行され、月と星に照らされたびわ湖の幻想的な夜景を楽しめる。
■【奈良 奈良中部】秋のバラまつり
開催期間：2025年10月19日〜11月30日(日)
開催場所：橿原市 おふさ観音
数千種類のバラが見頃を迎える
1995年からおふさ観音で毎年開催されている恒例の行事。住職を中心に寺内一同が丹精こめて育てた数千種類のバラは少しずつ増やしていったもの。色とりどりに美しく咲き誇るバラの姿と芳じゅんな香りに包まれながら、ゆっくりと境内を散策することができる。期間中は天才人形師として知られる安本亀八が作った「生き人形」など、おふさ観音が所蔵する寺宝の数々が特別に公開される。
■【兵庫 北野/新神戸】GARDEN FEST 2025ーAutumnー(ガーデンフェスト 2025 オータム) のんびり、ぶらり、秋散歩
開催期間：2025年9月13日〜12月7日(日)
開催場所：神戸市中央区 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
神戸布引ハーブ園の秋イベント
標高400メートルの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できる神戸布引ハーブ園の秋イベント。色、形、大きさの異なる約300個のさまざまなカボチャや収穫物、ドライフラワーで作られたハロウィンディスプレイがガーデン各所に登場するほか、本場ドイツのビールやワインを楽しめる「ドイツ祭り」、「実りの秋」をテーマにしたスイーツが並ぶ「収穫の秋フェア」などさまざまなイベントが開催される。秋バージョンの「宝探しゲーム」も用意されている。
■【兵庫 須磨/垂水】秋のバラ観賞会
開催期間：2025年10月25日〜12月7日(日)
開催場所：神戸市須磨区 神戸市立須磨離宮公園
特色のある秋バラを楽しめる
かつては天皇の宿泊が主目的だった皇室の別荘「武庫離宮」が市立公園として整備された須磨離宮公園で、約200種類、3000株の秋のバラが楽しめる。約1万平方メートルの広さを誇る欧風噴水庭園「王侯貴族のバラ園」、世界殿堂入りバラが植えられた「世界殿堂入りバラ園」、バラと歴史を巡ることができる「バラの歴史と文化園」と全部で3つのバラ園で、それぞれ特色のあるバラを見ることができる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。