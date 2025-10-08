スズキが人気モデル「アドレス」の快適仕様を日本初公開！ 排気ガス出ないエコモデル!? シート下には収納スペース完備！ 「e-Address」をJMS2025に展示

スズキは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025において、新型EVスクーター「e-Address」を日本で初めて公開します。

同モデルは、環境に配慮した電動パワートレインと洗練されたデザインを融合させ、エコロジカルな走行体験を提供するとともに、高機能なスマートフォン連携システムを搭載した一台となっています。

スズキがJapan Mobility Show 2025で日本初公開する「e-Address」

【画像】これが日本初公開の「e-Address」 画像を見る！（24枚）

スズキが大切にしている「コアライディング性能の追求」という理念を受け継ぎ開発されたe-Addressは、走行性能・旋回性能・制動性能のすべてを最適化しました。

排気ガスを一切出さない電動スクーターでありながら、乗る楽しさを十分に味わえる設計になっています。

このモデルには「SDMS-e（スズキドライブモードセレクター-e）」が搭載され、3種類の走行モードから選択可能です。

エコモードではエネルギー効率と反応の良さのバランスを、ライドモードAでは強力な回生ブレーキによって走行距離を伸ばすことを、そしてライドモードBではガソリンスクーター特有の操作感覚を再現しています。

また、TFT液晶画面に表示されるエコドライブイルミネーションにより、エネルギー消費状況を直感的に確認できるほか、減速時のエネルギーをバッテリーに回収する回生ブレーキシステムも備えています。

日々の使用に便利な機能として、リバースモードを搭載し、狭い場所での取り回しが容易になっています。さらに765mmという低めのシート高と160mmの最低地上高により、乗りやすさと路面対応力を両立させました。

信頼性の面では、アルミニウム製バッテリーボックスをフレーム構造に組み込んだ固定式バッテリーパックを採用しています。

長持ちしメンテナンスの必要がないLFP（リン酸鉄リチウム）リチウムイオンバッテリーを使用することで、維持費や運用コストを削減しています。

実用性においては、左前部インナーポケット、2A USBポート、シート下収納スペース、2つのユーティリティフックなど、日常使いに便利な収納部分を確保。センタースタンドとサイドスタンドも標準で装備されています。

4.2インチのフルカラークラスターと専用アプリ「Suzuki Ride Connect-E」により、スマートフォンと連携することができます。

これによりターンバイターンナビゲーションや通話・メッセージ通知、リアルタイム気象情報、駐車位置記録など多様な機能が利用可能です。

安全面では、コンビネーションブレーキシステム、過充電保護機能、転倒検知機能、リアブレーキロック機能などの安全性向上機能も多数搭載されています。

実用性と信頼性を追求した設計により、e-Addressは、「最新の技術を活用したバイクに乗って、日常生活をよりスマートにしたい」というユーザーの要望を叶えるモデルに仕上げられています。